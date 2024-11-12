Мобилизация в Украине — врачи из ВВК получили указание признавать пригодными всех подряд

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Врачи из военно-врачебных комиссий (ВВК) получили указание признавать всех военнообязанных "годными" к службе в армии. Медики сами в этом признаются.

Об этом сообщила председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады (ВСК), народный депутат Анна Скороход на пресс-конференции.

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ВВК должна всех признавать "годными"

По словам народного депутата, врачи из ВВК сами признаются, что у них есть приказ признавать всех военнообязанных годными к службе.

"Нам неоднократно сами врачи говорили о том, что у них есть указание, что все должны быть годными", — сказала Скороход.

Глава ВСК добавила, что "непригодных" к службе считают отдельной кастой.

Ранее мы писали, что Министерство обороны издало приказ о мобилизации людей с ВИЧ, туберкулезом и другими заболеваниями.

Также мы сообщали, что военнообязанные украинцы, ранее признаны ВВК ограниченно пригодными, должны повторно пройти медкомиссию. Сделать это нужно до 5 февраля 2025 года.