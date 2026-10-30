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Главная Мобилизация Врач сфальсифицировала ВВК о непригодности мужчин: суд закрыл дело

Врач сфальсифицировала ВВК о непригодности мужчин: суд закрыл дело

Ua ru
30 октября 2026 03:50
Суд закрыл дело в отношении женщины, которая подделывала результаты ВЛК с целью уклонения мужчин от мобилизации
Мужчина на приеме у врача. Фото иллюстративное: armyinform.com

На Буковине судили офтальмолога ВВК, которая фальсифицировала медицинские заключения, чтобы мужчин признавали негодными к военной службе и снимали их с воинского учета. Несмотря на содеянное, суд постановил закрыть дело против нее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

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Детали дела

Согласно материалам дела, врач занимала должность офтальмолога в больнице поселка Глубокая и входила в состав военно-врачебной комиссии (ВВК).

В течение 2022–2023 годов она вносила недостоверные сведения в медицинскую документацию военнообязанных. Как указано в судебном постановлении, на основании этих документов мужчин признавали негодными к военной службе и исключали из воинского учета. В результате они получали право выезжать из Украины во время военного положения.

В частности, в марте 2022 года врач диагностировала у одного из мужчин заболевание, связанное с катарактой правого глаза, после чего признала его негодным к военной службе. В другом случае основанием для такого решения стали указанные в документах косоглазие и амблиопия (снижение остроты зрения).

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Среди других диагнозов, фигурировавших в медицинских документах, были:

  • близорукость;
  • астигматизм;
  • прочие нарушения зрения.

Также из материалов дела следует, что диагнозы, поставленные нескольким военнообязанным, не соответствовали медицинским критериям, необходимым для признания их негодными к прохождению военной службы.

Действия врача квалифицировали как служебный подлог. По этой статье ей грозило до трех лет ограничения свободы с дополнительным запретом занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью на аналогичный срок.

Решение суда

На подготовительном заседании врач обратилась в суд с просьбой прекратить уголовное производство в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Прокурор поддержал такую позицию и не высказал возражений против прекращения дела.

Суд принял во внимание, что инкриминируемое женщине правонарушение относится к категории нетяжких преступлений. В соответствии с законодательством, по истечении установленного срока давности лицо может быть освобождено от уголовной ответственности. Для данного правонарушения такой срок составляет три года.

В итоге суд освободил врача от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности и постановил закрыть уголовное производство.

Как сообщали Новини.LIVE, в Полтаве мужчина подделал справку о якобы болезни своего ребенка, чтобы таким образом получить отсрочку. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но заменил основное наказание на год испытательного срока.

Также мы писали, что во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber, чтобы препятствовать мобилизационным мероприятиям ТЦК. За это они тоже получили испытательный срок.

суд
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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