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Лікарняний після повістки — що робити військовозобов'язаному після одужання

10 липня 2024 19:17
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Любомир Кучер
Редактор
Військовозобов'язаний потрапив на лікарняний після отримання повістки, що робити
Отримання повістки у ТЦК. Фото: ООТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Якщо військовозобов’язаний після отримання повістки захворів, він має якомога швидше прибути до військової частини чи навчального центру, вказані у повістці. Нову повістку від ТЦК не треба отримувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Після отримання повістки військовозобов’язаний громадянин має прибути у розташування навчального центру чи військової частини у визначений у повістці час.

Втім, бувають ситуації, коли це зробити неможливо — скажімо, людина захворіла і пішла на лікарняний. Юристи пояснили, що робити у такій ситуації.

Нова повістка не потрібна

"Громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше ніж протягом трьох днів від визначених у повістці дати і часу, повідомити про причини неявки", — підкреслив Юрій Айвазян.

Після цього у строк, що не перевищує сім календарних днів, військовозобов’язаний має прибути на місце, вказане у повістці. Отримувати нову повістку не потрібно.

Нагадаємо, що Новини.LIVE раніше писали про те, які причини неявки за повісткою вважаються поважними.

Додамо, ми повідомляли, яке покарання загрожує, якщо проігнорувати три повістки.

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