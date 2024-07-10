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Больничный после повестки — что делать военнообязанному после выздоровления

10 июля 2024 19:17
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Военнообязанный попал на больничный после получения повестки, что делать
Получение повестки в ТЦК Фото: ООТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Если военнообязанный после получения повестки заболел, он должен как можно скорее прибыть в воинскую часть или учебный центр, указанные в повестке. Новую повестку от ТЦК не нужно получать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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После получения повестки военнообязанный гражданин должен прибыть в расположение учебного центра или воинской части в указанное в повестке время.

Впрочем, бывают ситуации, когда это сделать невозможно — скажем, человек заболел и пошел на больничный. Юристы объяснили, что делать в такой ситуации.

Новая повестка не нужна

"Гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее трех дней от определенных в повестке даты и времени, сообщить о причинах неявки", — подчеркнул Юрий Айвазян.

После этого в срок, не превышающий семь календарных дней, военнообязанный должен прибыть на место, указанное в повестке. Получать новую повестку не нужно.

Напомним, что Новини.LIVE ранее писали о том, какие причины неявки по повестке считаются уважительными.

Добавим, мы сообщали, какое наказание грозит, если проигнорировать три повестки.

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