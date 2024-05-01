Мобілізація в Україні з травня 2024 року — хто, де та як вручатиме повістки

Співробітник ТЦК виписує повістку чоловіку. Скриншот з відео на Youtube

В Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки. Водночас було ухвалено новий закон, який вносить певні зміни до цього процесу.

Хто, де та як вручатиме повістки українцям у травні 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, зауважимо, що зміни у процес вручення повістки та військовий облік вносить ухвалений законопроєкт №10449 (закон 3633-IX).

Хто має право вручати повістки

Процедура вручення повісток прописана у постанові Кабінету міністрів № 1487.

Згідно з документом, за наявності розпорядження ТЦК повістки військовозобов'язаним можуть видавати:

представники ТЦК та СП;

виконавчі органи сільських, селищних та міських рад;

керівництво держорганів, органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ та організацій;

керівники навчальних закладів;

працівники ЖЕКів.

Представник ТЦК виписує військовозобов'язаному повістку. Фото: vn.20minut.ua

У яких місцях можуть виписувати повістки військовозобов'язаним чоловікам

Законом не визначено місць де можна вручати повістки, а де це робити заборонено. Тому вручити їх можуть як за місцем проживання військовозобов'язаного, так і за місцем навчання, роботи, на вулиці, у громадських місцях, на блокпостах тощо.

Як вручатимуть повістки українцям — нові правила

Військовозобов'язані громадяни мають право вимагати від представників ТЦК:

назвати ПІБ;

назвати посаду;

показати службове посвідчення;

показати наказ керівника ТЦК, який уповноважив їх на вручення повістки.

Відповідні зміни прописані у вищезгаданому законопроєкті. Зазначимо, що ці правила почнуть діяти з 18 травня.

Також одна з важливих змін — поліцейські братимуть участь у заходах щодо оповіщення громадян. Тобто, забезпечуватимуть порядок, коли в їхній присутності будуть видавати повістки представники ТЦК. Поліція та ТЦК зможуть фіксувати процедуру на камеру.

Крім того, з 18 травня поліція та представники ТЦК отримують право вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікові документи разом із документами, що посвідчують особу.

Також на запит ТЦК Нацполіція займатиметься розшуком і доставкою ухилянтів до центру комплектування. Самі працівники поліції вручати повістки не мають право.

Якщо повістку було вручено під підпис військовозобов'язаного, пропустити візит до ТЦК можна лише з поважних причин, які підтверджені документально, зокрема:

через хворобу;

смерть близького родича;

стихійне лихо або черговий обстріл.

Ще одне нововведення стосується повістки-вимоги. Їх розсилатимуть поштою, якщо військовозобов'язаний чоловік проігнорував виклик до ТЦК за раніше отриманою повісткою.

Раніше ми писали, куди можна звернутися після отримання повістки, окрім ТЦК.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи законно вручати повістку через поштову скриньку.

Також ми інформували, чи будуть громадяни отримувати електронні повістки.