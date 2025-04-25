Чи можливо проходити лікування під час ВЛК

Чоловік на прийомі у лікаря. Фото: Freepik

Кожен український громадянин має право на вирішення своїх проблем зі здоров’ям. Навіть під час проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаний може отримувати від сімейного лікаря направлення на обстеження у профільних лікарів і проходити лікування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація і ВЛК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який був оголошений після повномасштабного вторгнення російських військ та запровадження воєнного стану на усій території України.

Однією із ключових складників цього процесу є ВЛК, військово-лікарська комісія, яка визначає придатність того чи іншого військовозобов’язаного громадянина до військової служби.

До юристів звернувся громадянин із запитанням: "Чи може сімейний лікар давати направлення до вузьких спеціалістів, якщо військовозобов'язаному вручена повістка, і він знаходиться на етапі проходження ВЛК?"

ВЛК не має заважати лікуванню

Адвокат Юрій Айвазян зазначив у відповіді, що така ситуація не є чимось унікальним і не створює проблеми ні для самого військовозобов’язаного громадянина, ні для ВЛК.

"Той факт, що чоловік проходить ВЛК задля визначення ступеня придатності до проходження військової служби, жодним чином не може обмежувати його права щодо отримання від сімейного лікаря направлення до профільного лікаря", — зазначив юрист.

Тож, навіть під час проходження ВЛК громадянин має право на лікування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна пройти військово-лікарську комісію у поліклініці.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу триває військово-лікарська комісія.