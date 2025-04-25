Возможно ли проходить лечение во время ВВК

Мужчина на приеме у врача. Фото: Freepik

Каждый украинский гражданин имеет право на решение своих проблем со здоровьем. Даже во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанный может получать от семейного врача направления на обследование у профильных врачей и проходить лечение.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация и ВВК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который был объявлен после полномасштабного вторжения российских войск и введения военного положения на всей территории Украины.

Одной из ключевых составляющих этого процесса является ВВК, военно-врачебная комиссия, которая определяет пригодность того или иного военнообязанного гражданина к военной службе.

К юристам обратился гражданин с вопросом: "Может ли семейный врач давать направления к узким специалистам, если военнообязанному вручена повестка, и он находится на этапе прохождения ВВК?"

ВВК не должна мешать лечению

Адвокат Юрий Айвазян отметил в ответе, что такая ситуация не является чем-то уникальным — и не создает проблемы ни для самого военнообязанного гражданина, ни для ВВК.

"Тот факт, что человек проходит ВВК для определения степени пригодности к прохождению военной службы, никоим образом не может ограничивать его права на получение от семейного врача направления к профильному врачу", — отметил юрист.

Поэтому, даже во время прохождения ВВК гражданин имеет право на лечение.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли пройти военно-врачебную комиссию в поликлинике.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени длится военно-врачебная комиссия.