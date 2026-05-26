Лише обіцянки: нардеп про збільшення зарплат військовим

Лише обіцянки: нардеп про збільшення зарплат військовим

Дата публікації: 26 травня 2026 09:59
Олексій Гончаренко. Фото: lb.ua

У понеділок, 25 травня, відбулося засідання бюджетного комітету. Урядовий законопроєкт підтримали, але збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців він фактично не передбачає. Йдеться лише про збільшення фінансування оборонного бюджету ЗСУ — закриття прогалин, які допустили, коли приймали держбюджет на поточний рік.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Збільшення грошового забезпечення для військових

За словами нардепа, процедуру щоразу доводиться повторювати. На початку року уряд не закладає необхідних коштів, а потім виправляє цю помилку.

"Цього разу це було пов'язане з виділенням кредиту — 90 мільярдів євро. Частково це хоча б можна зрозуміти, але все-таки це неправильний бюджетний процес і підхід до формування бюджету", — зауважив Гончаренко.

Також він додав, що наразі не бачить збільшення зарплат військовим: 

"Чуємо багато заяв, чуток, обіцянок. Поки що це все обіцянки, чутки та заяви, і більше нічого", — підсумував посадовець.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду в Черкаській області повідомляв, що українські військовослужбовці можуть отримати довічне пенсійне забезпечення за вислугу років. Розмір виплат залежатиме від тривалості служби. У Пенсійному фонді пояснили, хто може отримати такі пенсії.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України писав, що після повернення з полону захисники України можуть отримати грошову допомогу від держави. Відпустка після звільнення з неволі триває 90 днів. Також держава надає колишнім полоненими низку соціальних гарантій.

зарплати військовослужбовці військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
