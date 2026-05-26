Только обещания: нардеп об увеличении зарплат военным

Алексей Гончаренко. Фото: lb.ua

В понедельник, 25 мая, состоялось заседание бюджетного комитета. Правительственный законопроект поддержали, но увеличение денежного обеспечения для военнослужащих он фактически не предусматривает. Речь идет лишь об увеличении финансирования оборонного бюджета ВСУ — закрытие пробелов, которые допустили, когда принимали госбюджет на текущий год.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Увеличение денежного обеспечения для военных

По словам нардепа, процедуру каждый раз приходится повторять. В начале года правительство не закладывает необходимых средств, а потом исправляет эту ошибку.

"На этот раз это было связано с выделением кредита - 90 миллиардов евро. Частично это хотя бы можно понять, но все-таки это неправильный бюджетный процесс и подход к формированию бюджета", — отметил Гончаренко.

Также он добавил, что пока не видит увеличения зарплат военным:

"Слышим много заявлений, слухов, обещаний. Пока это все обещания, слухи и заявления, и больше ничего", — подытожил чиновник.

