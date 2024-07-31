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Люди без реєстрації — як їх знаходитимуть повістки

31 липня 2024 16:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повістки для тих, хто не має реєстрації - куди їх надсилатимуть
Виписування повістки громадянину на вулиці. Фото: novyny.pro
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Особи без державної реєстрації не можуть отримати повістку від територіального центру комплектування, оскільки не мають адреси, куди цю повістку можна направити. Але ця категорія військовозобов’язаних може отримати повістку за місцем роботи чи у громадських місцях, на блокпостах та на прикордонному пункті пропуску.

Про це розповіла адвокатка Марина Бекало.

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Повістки, які неможливо вручити

Після завершення процесу оновлення військово-облікових даних територіальні центри комплектування мають розпочати надсилання повісток для проходження військово-лікарських комісій.

Та не усім ці повістки можуть бути надіслані — зокрема, визнала юристка, громадянам, які не мають державної реєстрації (ніде не прописані), неможливо надіслати повістки.

Також їх неможливо через це притягнути до адміністративної відповідальності за неоновлення даних чи неотримання повісток.

Як будуть оповіщати людей без реєстрації

Разом з тим, підкреслила Бекало, ця категорія військовозобов’язаних громадян може отримати повістки іншими шляхами.

"Проте, повістки можуть вручати за місцем офіційного працевлаштування або навчання, у громадських місцях, на блокпостах та пунктах пропуску через державний кордон", — зазначила адвокатка.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи зможуть чоловіки за кордоном отримати повістки поштою.

Раніше ми писали, що означає повістка на відправку, кому її вручають 2024 року та що робити після отримання такого документа.

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