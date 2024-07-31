Повестки для тех, у кого нет регистрации - куда их будут отправлять

Люди без регистрации — как их будут находить повестки
Лица без государственной регистрации не могут получить повестку от территориального центра комплектования, поскольку у них нет адреса, куда эту повестку можно направить. Но эта категория военнообязанных может получить повестку по месту работы или в общественных местах, на блокпостах и пограничном пункте пропуска.
Об этом рассказала адвокат Марина Бекало.
Повестки, которые невозможно вручить
После завершения процесса обновления военно-учетных данных территориальные центры комплектования должны начать отправку повесток для прохождения военно-врачебных комиссий.
Но не всем эти повестки могут быть направлены — в частности, признала юрист, гражданам, не имеющим государственной регистрации (нигде не прописаны), невозможно послать повестки.
Также их невозможно из-за этого привлечь к административной ответственности за необновление данных или неполучение повесток.
Как будут оповещать людей без регистрации
Вместе с тем, подчеркнула Бекало, эта категория военнообязанных граждан может получить повестки по другим путям.
"Однако повестки могут вручать по месту официального трудоустройства или обучения, в общественных местах, на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу", — отметила адвокат.
Напомним, мы сообщали, смогут ли мужчины за границей получить повестки по почте.
Ранее мы писали, что значит повестка на отправку, кому ее вручают в 2024 году и что делать после получения такого документа.
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