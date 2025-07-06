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Главная Мобилизация Люди с инвалидностью и ВВК — появились новые нюансы медосмотра

Люди с инвалидностью и ВВК — появились новые нюансы медосмотра

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 01:30
Людям с инвалидностью надо пройти ВВК, но здесь есть новые особенности
Человек с инвалидностью. Иллюстративное фото: pexels.com

В условиях военного положения в Украине вопрос отсрочки от службы приобретает особую актуальность. Согласно действующему законодательству, граждане Украины, которые имеют установленные группы инвалидности, освобождаются от прохождения военной службы, но здесь есть нюанс.

О нововведениях в вопросе ВВК для людей с инвалидностью сообщает Канал 24.

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Как людям с инвалидностью правильно пройти повторную ВВК

Как объясняют юристы, отсрочка предоставляется на период действия военного положения, которое может быть продлено максимум на 90 дней. Это означает, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновлять свою отсрочку каждые три месяца в территориальных центрах комплектации и социальной поддержки (ТЦК).

Информация об инвалидности автоматически передается в ТЦК из государственных реестров. Подача документов лично не требуется, за исключением случаев изменения адреса или контактных данных.

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым до войны была установлена вторая или третья группа инвалидности со сроком повторного осмотра, должны пройти оценку повседневного функционирования в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.

Кто может не проходить ВВК

Освобождение от повторного осмотра предоставляется лицам, которые находятся на территории боевых действий или во временной оккупации. Также могут не проходить ВВК люди с тяжелыми нарушениями здоровья. От ВВК освобождаются и действующие военнослужащие — инвалидность остается действительной на время службы и еще 60 дней после увольнения.

Напомним, мы ранее писали о том, будут ли в июле призывать студентов в ряды Вооруженных сил Украины.

Добавим, мы сообщали о том, продлевается ли отсрочка для студента в автоматическом режиме.

инвалидность мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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