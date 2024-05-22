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Лубінець пояснив, як українцям оновити дані в ЦНАП та застосунку Резерв+

22 травня 2024 13:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Як оновити дані в ЦНАП та застосунку Резерв+
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, як військовозобов'язаним оновити дані в ЦНАП та застосунку "Резерв+". Це можна зробити також в територіальних центрах комплектування.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у Telegram у середу, 22 травня.

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Оновлення даних військовозобов'язаних

Оновлення даних військовозобовʼязаними, резервістами і призовниками відбувається протягом 60 днів з дня набрання чинності указу про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України.

У військовозобовʼязаних є три способи оновлення своїх даних:

  • ﻿﻿﻿ТЦК та СП;
  • ﻿﻿﻿ЦНАП;
  • ﻿﻿﻿Мобільний застосунок "Резерв+".
Оновлення даних військовозобов'язаними
Допис Лубінця. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Оновлення даних через ЦНАП

Як оновити дані через ЦНАП: 

  • Записатися до ЦНАПу;
  • ﻿﻿﻿прийти до ЦНАПу, заповнити заяву і надати актуальні дані;
  • ﻿﻿﻿адміністратор ЦНАПу допоможе військовозобовʼязаному оновити дані в особистому кабінеті порталу "Дія";
  • ﻿﻿﻿після оновлення даних адміністратор видасть військовозобовʼязаному витяг про актуалізацію даних із Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, завірений підписом та печаткою ЦНАПу.
Оновлення даних через ЦНАП
Допис Лубінця. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Для оновлення даних військовозобовʼязаного в одному із ЦНАПів необхідно взяти з собою документи:

  • ﻿﻿﻿Паспорт;
  • ﻿﻿﻿податковий номер (РНОКПП);

Також із собою варто мати мобільний телефон, на який прийде SMS-повідомлення для підтвердження.

За словами Лубінця, в ЦНАП можна оновити дані, якщо немає військового квитка. Він додав, що оновити інформацію можливо у всіх центрах України. 

Оновлення даних через ЦНАП
Допис Лубінця. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Оновлення даних через "Резерв+"

Лубінець зазначив, що "Резерв+" — це мобільний застосунок від Міністерства оборони України для військовозобов'язаних. Перша його функція — оновлення даних: мобільного телефону, фактичного місця проживання та електронної пошти.

Уточнення даних в застосунку — це виконання обов'язку, передбаченого державою.

Оновлення даних через "Резерв+"
Допис Лубінця. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"Резерв+" для всіх військовозобовʼязаних чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років.

Кабінет буде автоматично створений для кожного військовозобовʼязаного, призовника, резервіста, однак користуватися додатком не обов'язково.

Для кого створений "Резерв+"
Допис Лубінця. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Як користуватись "Резервом+":

  • Завантажити застосунок Резерв+ можна лише з офіційних маркетів App Store та Google Play;
  • для реєстрації в застосунку достатньо авторизуватися за допомогою BankID. Далі по черзі покажуться поля для підтвердження чи оновлення даних. Пропонується номер телефону — якщо він актуальний, натискаємо підтвердження, якщо ні — вводимо новий. Так само з електронною поштою та місцем проживання;
  • після того, як всі дані будуть підтверджені чи оновлені — законний обовʼязок виконано. Далі з реєстру "Оберіг" підвантажаться дані й можна буде подивитися, що держава знає про вас.

Важливо, що стати на облік через застосунок
чи отримати бронювання не можна.

Як користуватись "Резервом+"
Допис Лубінця. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Функції в додатку

"Насамперед — функція електронного кабінету, де військовозобовʼязані зможуть уточнити чи оновити свої дані: мобільний телефон, місце проживання та електронну пошту", — розповів Лубінець.

Друга функція — інформація з реєстру "Оберіг". 

Згодом у застосунку зʼявиться електронний військово-обліковий документ, що матиме таку ж юридичну силу як приписне чи військовий квиток для резервістів. Ним
можна буде користуватися за потреби та пред'являти уповноваженим особам.

Функції "Резерву+"
Допис Лубінця. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Лубінець зазначив, що наразі не існує такого поняття, як електронна повістка, тому вона не може прийти в "Резерв+". 

Що отримає людина, коли оновить свої дані
через додаток:

  • ﻿﻿﻿Військовозобовʼязаний не стане "ухилянтом";
  • зникає необхідність проходження ВЛК до окремого рішення ТЦК;
  • ﻿﻿﻿зможе отримати витяг із реєстру "Оберіг" та інформацію, яка наявна в органах державної влади;
  • ﻿﻿﻿не втрачатиме час у чергах до ТЦК;
  • ﻿﻿﻿уникне штрафів до 51 тисячі гривень;
  • ﻿﻿﻿зможе безперешкодно переміщатися через блокпости;
  • ﻿﻿﻿проходитиме швидку перевірку даних у разі зупинки на вулиці — замість примусової поїздки до ТЦК.
Повісток у "Резерві+" не буде
Допис Лубінця. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"Застосунок "Резерв+" побудований так, що в ньому
не зберігається ніяка інформація і тим паче персональні дані. Всі дані зберігаються в реєстрі, що розташований у хмарній інфраструктурі. Ваші email, номер телефону та місце проживання передаватимуться до реєстру через канали передачі даних у зашифрованому вигляді. "Резерв+" має всі необхідні сертифікати безпеки, зокрема — атестат відповідності комплексній системі захисту інформації. Простіше кажучи, зламати застосунок не вийде тому, що в ньому нічого не зберігається", — додав Лубінець.

Як захищений "Резерв+"
Допис Лубінця. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Нагадаємо, запуск мобільного застосунку "Резерв+" відбувся у суботу, 18 травня. Додаток, зокрема, інформує чоловіків, які мешкають за кордоном, що повістки їм надсилатимуть електронною поштою.

Також впродовж перших 11 годин після запуску мобільного додатку "Резерв+" для військовозобов'язаних у ньому зареєструвалося понад 150 тисяч користувачів. Зазначається, що багато інших заявок перебувають у процесі обробки.

війна
українці
Україна
ЦНАП
мобілізація
Дмитро Лубінець
ТЦК та СП

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