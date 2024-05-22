Як оновити дані в ЦНАП та застосунку Резерв+

Лубінець пояснив, як українцям оновити дані в ЦНАП та застосунку Резерв+
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, як військовозобов'язаним оновити дані в ЦНАП та застосунку "Резерв+". Це можна зробити також в територіальних центрах комплектування.
Про це Дмитро Лубінець повідомив у Telegram у середу, 22 травня.
Оновлення даних військовозобов'язаних
Оновлення даних військовозобовʼязаними, резервістами і призовниками відбувається протягом 60 днів з дня набрання чинності указу про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України.
У військовозобовʼязаних є три способи оновлення своїх даних:
- ТЦК та СП;
- ЦНАП;
- Мобільний застосунок "Резерв+".
Оновлення даних через ЦНАП
Як оновити дані через ЦНАП:
- Записатися до ЦНАПу;
- прийти до ЦНАПу, заповнити заяву і надати актуальні дані;
- адміністратор ЦНАПу допоможе військовозобовʼязаному оновити дані в особистому кабінеті порталу "Дія";
- після оновлення даних адміністратор видасть військовозобовʼязаному витяг про актуалізацію даних із Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, завірений підписом та печаткою ЦНАПу.
Для оновлення даних військовозобовʼязаного в одному із ЦНАПів необхідно взяти з собою документи:
- Паспорт;
- податковий номер (РНОКПП);
Також із собою варто мати мобільний телефон, на який прийде SMS-повідомлення для підтвердження.
За словами Лубінця, в ЦНАП можна оновити дані, якщо немає військового квитка. Він додав, що оновити інформацію можливо у всіх центрах України.
Оновлення даних через "Резерв+"
Лубінець зазначив, що "Резерв+" — це мобільний застосунок від Міністерства оборони України для військовозобов'язаних. Перша його функція — оновлення даних: мобільного телефону, фактичного місця проживання та електронної пошти.
Уточнення даних в застосунку — це виконання обов'язку, передбаченого державою.
"Резерв+" для всіх військовозобовʼязаних чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років.
Кабінет буде автоматично створений для кожного військовозобовʼязаного, призовника, резервіста, однак користуватися додатком не обов'язково.
Як користуватись "Резервом+":
- Завантажити застосунок Резерв+ можна лише з офіційних маркетів App Store та Google Play;
- для реєстрації в застосунку достатньо авторизуватися за допомогою BankID. Далі по черзі покажуться поля для підтвердження чи оновлення даних. Пропонується номер телефону — якщо він актуальний, натискаємо підтвердження, якщо ні — вводимо новий. Так само з електронною поштою та місцем проживання;
- після того, як всі дані будуть підтверджені чи оновлені — законний обовʼязок виконано. Далі з реєстру "Оберіг" підвантажаться дані й можна буде подивитися, що держава знає про вас.
Важливо, що стати на облік через застосунок
чи отримати бронювання не можна.
Функції в додатку
"Насамперед — функція електронного кабінету, де військовозобовʼязані зможуть уточнити чи оновити свої дані: мобільний телефон, місце проживання та електронну пошту", — розповів Лубінець.
Друга функція — інформація з реєстру "Оберіг".
Згодом у застосунку зʼявиться електронний військово-обліковий документ, що матиме таку ж юридичну силу як приписне чи військовий квиток для резервістів. Ним
можна буде користуватися за потреби та пред'являти уповноваженим особам.
Лубінець зазначив, що наразі не існує такого поняття, як електронна повістка, тому вона не може прийти в "Резерв+".
Що отримає людина, коли оновить свої дані
через додаток:
- Військовозобовʼязаний не стане "ухилянтом";
- зникає необхідність проходження ВЛК до окремого рішення ТЦК;
- зможе отримати витяг із реєстру "Оберіг" та інформацію, яка наявна в органах державної влади;
- не втрачатиме час у чергах до ТЦК;
- уникне штрафів до 51 тисячі гривень;
- зможе безперешкодно переміщатися через блокпости;
- проходитиме швидку перевірку даних у разі зупинки на вулиці — замість примусової поїздки до ТЦК.
"Застосунок "Резерв+" побудований так, що в ньому
не зберігається ніяка інформація і тим паче персональні дані. Всі дані зберігаються в реєстрі, що розташований у хмарній інфраструктурі. Ваші email, номер телефону та місце проживання передаватимуться до реєстру через канали передачі даних у зашифрованому вигляді. "Резерв+" має всі необхідні сертифікати безпеки, зокрема — атестат відповідності комплексній системі захисту інформації. Простіше кажучи, зламати застосунок не вийде тому, що в ньому нічого не зберігається", — додав Лубінець.
Нагадаємо, запуск мобільного застосунку "Резерв+" відбувся у суботу, 18 травня. Додаток, зокрема, інформує чоловіків, які мешкають за кордоном, що повістки їм надсилатимуть електронною поштою.
Також впродовж перших 11 годин після запуску мобільного додатку "Резерв+" для військовозобов'язаних у ньому зареєструвалося понад 150 тисяч користувачів. Зазначається, що багато інших заявок перебувають у процесі обробки.
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