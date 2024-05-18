Оновлення даних для ТЦК — чоловікам за кордоном видаватимуть повістки на електронну пошту

Чоловік сидить за комп'ютером. Фото: mc.today

Запуск мобільного застосунку "Резерв+", який надає можливість актуалізувати інформацію військовозобов’язаних відбувся у суботу, 18 травня. Додаток інформує чоловіків, які мешкають за кордоном, що повістки їм надсилатимуть електронною поштою.

Про це повідомляють користувачі застосунку.

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Повістки на електрону пошту

У разі внесення змін до даних у додатку та вибору існує попередження, що такі особи можуть отримати повістку на електронну пошту.

Скриншот застосунку "Резерв+"

Слід зазначити, що у рішенні Кабінету Міністрів щодо вручення повісток ця можливість не передбачена. Однак раніше народний депутат від партії "Слуга народу" Федієнко в інтерв’ю пресі припустив, що повістки для проходження ВЛК можуть бути відправлені через електронний кабінет.

"Коли громадянин оновить свої дані в електронному кабінеті — верифікує телефон, адресу проживання — він все одно отримає туди повістку про проходження ВЛК", — наголосив Федієнко нещодавно.

Нагадаємо, у Міноборони показали, як працюватиме застосунок для оновлення військово-облікових даних.

Раніше у Міноборони розповіли, що понад 150 000 українців авторизувалися у застосунку "Резерв+".