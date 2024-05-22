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Лубинец объяснил, как украинцам обновить данные в ЦПАУ и приложении Резерв+

22 мая 2024 13:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Как обновить данные в ЦПАУ и приложении Резерв+
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, как военнообязанным обновить данные в ЦПАУ и приложении "Резерв+". Это можно сделать также в территориальных центрах комплектования.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram в среду, 22 мая.

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Обновление данных военнообязанных

Обновление данных военнообязанными, резервистами и призывниками происходит в течение 60 дней со дня вступления в силу указа об объявлении мобилизации, утвержденном Верховной Радой Украины.

У военнообязанных есть три способа обновления своих данных:

  • ﻿﻿﻿ТЦК и СП;
  • ﻿﻿﻿ЦПАУ;
  • ﻿﻿﻿Мобильное приложение "Резерв+".
Обновление данных военнообязанными
Пост Лубинца. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Обновление данных через ЦПАУ

Как обновить данные через ЦПАУ:

  • Записаться в ЦПАУ;
  • ﻿﻿﻿прийти в ЦПАУ, заполнить заявление и предоставить актуальные данные;
  • ﻿﻿﻿администратор ЦПАУ поможет военнообязанному обновить данные в личном кабинете портала "Дія";
  • ﻿﻿﻿после обновления данных администратор выдаст военнообязанному выписку об актуализации данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, заверенный подписью и печатью ЦПАУ.
Обновление данных через ЦНАП
Пост Лубинца. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Для обновления данных военнообязанного в одном из ЦПАУ необходимо взять с собой документы:

  • ﻿﻿﻿Паспорт;
  • ﻿﻿﻿налоговый номер (РНОКПП);

Также с собой следует иметь мобильный телефон, на который придет SMS-сообщение для подтверждения.

По словам Лубинца, в ЦПАУ можно обновить данные, если нет военного билета. Он добавил, что обновить информацию можно во всех центрах Украины.

Обновление данных через ЦНАП
Пост Лубинца. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Обновление данных через "Резерв+"

Лубинец отметил, что "Резерв+" — это мобильное приложение от Министерства обороны Украины для военнообязанных. Первая его функция — обновление данных: мобильного телефона, фактического места жительства и электронной почты.

Уточнение данных в приложении — это исполнение обязанности, предусмотренной государством.

Обновление данных через "Резерв+"
Пост Лубинца. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"Резерв+" для всех военнообязанных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Кабинет будет автоматически создан для каждого военнообязанного, призывника, резервиста, однако пользоваться приложением не обязательно.

Для кого создан "Резерв+"
Пост Лубинца. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Как пользоваться "Резервом+":

  • Загрузить приложение Резерв+ можно только с официальных маркетов App Store и Google Play;
  • для регистрации в приложении достаточно авторизироваться с помощью BankID. Далее поочередно покажутся поля для подтверждения или обновления данных. Предлагается номер телефона — если он актуален, нажимаем подтверждение, если нет — вводим новый. Также с электронной почтой и местом жительства;
  • после того, как все данные будут подтверждены или обновлены, законная обязанность выполнена. Далее из реестра "Оберіг" подгрузятся данные и можно будет посмотреть, что государство знает о вас.

Важно, что встать на учет через приложение
или получить бронирование нельзя.

Как пользоваться "Резервом+"
Пост Лубинца. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Функции в приложении

"Прежде всего, функция электронного кабинета, где военнообязанные смогут уточнить или обновить свои данные: мобильный телефон, место жительства и электронную почту", — рассказал Лубинец.

Вторая функция — информация из реестра "Оберіг".

Впоследствии, в приложении появится электронный военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу как приписное или военный билет для резервистов. Им
можно будет пользоваться при необходимости и предъявлять уполномоченным лицам.

Функции "Резерва+"
Пост Лубинца. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Лубинец отметил, что пока не существует такого понятия, как электронная повестка, поэтому она не может прийти в "Резерв+".

Что получит человек, когда обновит свои данные
через приложение:

  • ﻿﻿﻿Военнообязанный не станет "уклонистом";
  • исчезает необходимость прохождения ВВК в отдельное решение ТЦК;
  • ﻿﻿﻿может получить выписку из реестра "Оберіг" и информацию, имеющуюся в органах государственной власти;
  • ﻿﻿﻿не будет терять время в очередях в ТЦК;
  • ﻿﻿﻿избежит штрафов до 51 тысячи гривен;
  • ﻿﻿﻿может беспрепятственно перемещаться через блокпосты;
  • ﻿﻿﻿будет проходить быструю проверку данных в случае остановки на улице — вместо принудительной поездки в ТЦК.
Повесток в "Резерве+" не будет
Пост Лубинца. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"Приложение "Резерв+" построено так, что в нем
не хранится никакая информация и тем более персональные данные. Все данные хранятся в реестре, который расположен в облачной инфраструктуре. Ваши email, номер телефона и место жительства будут передаваться в реестр через каналы передачи данных в зашифрованном виде. "Резерв+" имеет все необходимые сертификаты безопасности, в частности — аттестат соответствия комплексной системе защиты информации. Проще говоря, взломать приложение не получится потому, что в нем ничего не хранится", — добавил Лубинец.

Как защищен "Резерв+"
Пост Лубинца. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Напомним, запуск мобильного приложения "Резерв+" состоялся в субботу, 18 мая. Приложение, в частности, информирует мужчин, проживающих за границей, что повестки им будут отправлять по электронной почте.

Также за первые 11 часов после запуска мобильного приложения "Резерв+" для военнообязанных в нем зарегистрировалось более 150 тысяч пользователей. Отмечается, что многие другие заявки находятся в процессе обработки.

война
украинцы
Украина
ЦПАУ
мобилизация
Дмитрий Лубинец
ТЦК и СП

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