Львовянин-уклонист, сбегая в Молдову, сломал ногу — его спасли пограничники

Медик оказывает уклонисту, который сломал ногу, помощь. Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

В Одесской области охранники государственной границы спасли львовянина, который планировал незаконно попасть в Молдову, но во время бегства из страны сломал ногу. О попавшем в беду путешественнике пограничники узнали от его бывшей жены, которая позвонила по телефону на "горячую линию" ГПСУ ночью.

Об этом в субботу, 20 апреля, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Скриншот сообщения Южного регионального управления ГПСУ

Как пограничники спасли уклониста

Беглец позвонил своей экс-супруге и рассказал, что при попытке незаконно пересечь украинско-молдавскую границу сломал ногу, не может двигаться, около четырех часов находится под открытым небом, намок и очень замерз. Эту информацию женщина сообщила пограничникам.

Получив координаты местонахождения мужчины, пограничники отправились на поиски. В небо подняли квадрокортер с тепловизионной камерой. Также к поискам привлекли служебную собаку.

Пострадавшего вскоре обнаружили недалеко от села Новокрасное Раздельнянского района Одесской области. Нарушителю оказали домедицинскую помощь. Затем его доставили в подразделение и вызвали карету скорой помощи.

Как уклонист планировал попасть за границу и что ему за это будет

Львовянин признался, что указания по навигации и советы по поводу того, как незаконно попасть в Молдову, получал через один из Telegram-каналов. За такие онлайн-консультации он заплатил четыре тысячи долларов США.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины уклониста привлекли к административной ответственности. На него наложили штраф в размере 1 700 гривен. Дело направили в суд.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине нужно ввести ограничения на предоставление административных услуг для мужчин призывного возраста и обслуживать только граждан, у которых есть учетные документы.

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