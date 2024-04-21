В Україні можуть обмежити надання адмінпослуг для ухилянтів, — Малюська

Денис Малюська. Фото: vitatv.com.ua

В Україні можуть запровадити обмеження на надання адміністративних послуг чоловікам призовного віку. Таких громадян обслуговуватимуть за умови наявності облікових документів.

Про це ефірі Національного телемарафону розповів Міністр юстиції Денис Малюська.

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За словами Малюськи, уряд забезпечить належну роботу ТЦК, але водночас урядовці працюють і над "стимулюванням" тих, хто досі сумнівається в необхідності виконання своїх обов'язків перед державою.

"Зараз різні міністерства напрацьовують зміни в постанови Кабміну, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг наявність військово-облікового документу. Тобто держава буде намагатися зробити так, щоб закон був однаковим для всіх. І щоб ті, хто добровільно хоче захищати Україну, не були в гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче", — наголосив міністр.

Нагадаємо, згідно з новими правилами мобілізації, чоловіки, які звернуться до ТЦК добровільно, отримають двомісячну відстрочку для підготовки та вирішення особистих питань.

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