Порушення військового обліку — українські військові просять посилити відповідальність для ухилянтів

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Українські військовослужбовці вважають, що відповідальність для порушників військового обліку має бути більш жорстокою. Бійці стверджують, що штрафи нікого не налякають.

Про це із посиланням на кількох народних депутатів у п'ятницю, 19 квітня, повідомило видання "Страна. UA".

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Згідно із законопроєктом про мобілізацію, штрафи за порушення правил військового обліку становлять від 17 до 22 тисяч гривень для фізичних осіб та від 34 до 59,5 тисяч гривень для посадовців та юридичних осіб.

Бійці впевнені: навіть якщо ухилянт розуміє, що йому загрожує штраф у розмірі 22 тисяч гривень чи позбавлення права на керування транспортним засобом, це навряд чи його налякає. Саме тому військовослужбовці кажуть, що без посилення відповідальності закон буде мертвонародженим та не активізує мобілізацію.

За словами одного з нардепів, наразі обговорюють підвищення штрафів, блокування рахунків, арешт майна та інші заходи, однак жодних рішень ще не приймали, а у Верховній Раді більшість проти посилення відповідальності.

Інший депутат зазначив, що йдеться про посилення штрафів та повернення ідеї щодо блокування рахунків.

"Передбачається встановлення мінімального штрафу у розмірі 34 тисяч гривень, максимального для громадян — 59 500, для юросіб — до 85 тисяч гривень. Звучали та інші пропозиції. У будь-якому випадку зараз рано про що-небудь говорити, ще є час для поправок. Поки що ніхто не може спрогнозувати, яким буде фінальний варіант закону", — сказав він.

Нагадаємо, на думку Міністра юстиції Дениса Малюськи, в Україні потрібно запровадити обмеження на надання адміністративних послуг для чоловіків призовного віку: обслуговувати лише громадян, в який є облікові документи.

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