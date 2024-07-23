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Майже 4 тисячі колишніх в'язнів вже в ЗСУ — скількох ще можна мобілізувати

23 липня 2024 22:22
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
У ЗСУ вже служать майже чотири тисячі колишніх в'язнів — скільки ще можна мобілізувати
Колишні ув'язнені в лавах ЗСУ. Фото: АрміяInform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Серед майже чотирьох тисячі в'язнів, які були умовно-достроково звільнені в обмін на мобілізацію та вже стали до лав ЗСУ, вже є поранені та загиблі. Як вважають у комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки, загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько п'яти тисяч ув'язнених.

Про це народний депутат України та секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив у коментарі "Українській правді" у вівторок, 23 липня. 

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За даними Романа Костенка, у Збройних силах уже служать майже чотири тисячі звільнених в’язнів, які підписали контракт зі Збройними силами.

"3,8 тисячі ув’язнених уже в ЗСУ. Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі", — зазначив Костенко. 

За словами нардепа, наразі попит на мобілізацію до ЗСУ серед ув’язнених зменшився. Причина — основна частина вмотивованих громадян уже проходять військову службу. За попередніми підрахунками, загалом вдасться мобілізувати близько п'яти тисяч в'язнів.

На думку народного депутата, також потрібно дати можливість мобілізуватися тим, хто перебуває в СІЗО, що дозволить залучити до служби ще більше охочих.

Нагадаємо, в Україні у травні дозволили ув`язненим особам вступати до лав ЗСУ: відомо, що деякі з них вже встигли вчинити повторно нетяжкі злочини.

Ухвала в Україні закону про мобілізацію ув'язнених призвела до того, що по всій країні майже 5 тисяч засуджених дали згоду стати добровольцями

Командир батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук спрогнозував, чим загрожує мобілізація ув’язнених на війні, та попередив про випадки самовільного залишення частини та дезертирства.

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