Мобілізація засуджених — скільки ув'язнених вже служать у ЗСУ

Ув'язнені у місці відбування покарання в Дніпропетровській області. Фото: Євген Малолєтка / Associated Press

В Україні можна мобілізувати ще близько 27 тисяч засуджених. Понад 3 тисяч ув'язнених вже були умовно-достроково звільнені в обмін на мобілізацію.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька в інтерв'ю Associated Press 1 липня.

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Засуджені можуть розраховувати на умовно-дострокове звільнення після співбесіди, медогляду, а також перегляду судимості. До служби в лавах ЗСУ не допускаються засуджені за такі злочини:

зґвалтування;

вбивство двох і більше осіб;

злочини проти національної безпеки України.

"Велика частина мотивації походить від того, що (ув'язнені) хочуть повернутися додому героєм, а не повернутися додому з в'язниці", — сказала Висоцька.

Як пише Associated Press, українські посадовці прагнуть провести межу між своєю програмою і вербуванням в Росії засуджених для служби у сумнозвісній групі найманців "Вагнера". За словами чиновників, ці бійці зазвичай потрапляють у найсмертоносніші бої, але українська програма спрямована на інтеграцію ув'язнених у регулярні українські фронтові підрозділи.

В українських тюрмах утримуються близько 42 тисяч ув'язнених

Згідно з даними, що були надіслані українським урядом до Європейського союзу (ЄС), наразі у в'язницях утримуються близько 42 тисяч осіб.

"Після перевірки умовно-достроково звільнених ув'язнених відправляють на базову підготовку до таборів, де вони навчаються поводженню зі зброєю та іншим основам бою. Навчання завершується пізніше, коли вони приєднуються до окремих підрозділів", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, командир батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук спрогнозував, чим загрожує мобілізація ув’язнених на війні, та попередив про випадки самовільного залишення частини та дезертирства.

Раніше ми писали, що понад 2 750 в'язнів погодились мобілізуватись до Збройних сил України відповідно до закону, ухваленого 8 травня, що дає їм таке право. Відомо, що засуджені можуть долучитися лише до штурмових бригад.

Як раніше повідомляв військовий оглядач Олександр Коваленко, на фронті з'явилися російські штрафбати "Шторм-Z", які складаються з ув'язнених росіянок: декілька ворожих взводів вже брали участь у штурмі позицій українських оборонців.