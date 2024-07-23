В ВСУ уже служат почти четыре тысячи бывших заключенных — сколько еще можно мобилизовать

Бывшие заключенные в рядах ВСУ. Фото: АрмияInform

Среди почти четырех тысяч заключенных, которые были условно-досрочно освобождены в обмен на мобилизацию и уже вступили в ряды ВСУ, уже есть раненые и погибшие. Как считают в комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, всего удастся мобилизовать в ВСУ около пяти тысяч заключенных.

Об этом народный депутат Украины и секретарь комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил в комментарии "Украинской правде" во вторник, 23 июля.

Читайте также:

Заключенные в рядах ВСУ — статистика

По данным Романа Костенко, в Вооруженных силах уже служат почти четыре тысячи освобожденных заключенных, которые подписали контракт с Вооруженными силами.

"3,8 тысячи заключенных уже в ВСУ. Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие", — отметил Костенко.

По словам нардепа, сейчас спрос на мобилизацию в ВСУ среди заключенных уменьшился. Причина — основная часть мотивированных граждан уже проходят военную службу. По предварительным подсчетам, в целом удастся мобилизовать около пяти тысяч заключенных.

По мнению народного депутата, также нужно дать возможность мобилизоваться тем, кто находится в СИЗО, что позволит привлечь к службе еще больше желающих.

Напомним, в Украине в мае разрешили заключенным вступать в ряды ВСУ: известно, что некоторые из них уже успели совершить повторно нетяжкие преступления.

Принятие в Украине закона о мобилизации заключенных привело к тому, что по всей стране почти пять тысяч осужденных дали согласие стать добровольцами.

Командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук спрогнозировал, чем грозит мобилизация заключенных на войне, и предупредил о случаях самовольного ухода из части и дезертирства.