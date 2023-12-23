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Марченко пояснив, чи потрібно знижувати мобілізаційний вік в Україні

23 грудня 2023 08:56
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Марченко пояснив, чи потрібно знижувати мобілізаційний вік в Україні
Генерал-майор Дмитро Марченко. Фото: eurosolidarity.org
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Зниження мобілізаційного віку в Україні є вкрай необхідним кроком. На боці окупантів в основному воюють молоді росіяни.

Про це в інтерв'ю DW сказав генерал-майор Дмитро Марченко.

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"Ставлюсь до цього (зниження мобілізаційного віку - Ред.) позитивно, тому що коли йдуть чоловіки віком 50-55 років, в той час, як 25-річні хлопці не мобілізуються — це не дуже справедливо. 25 років — це той вік у чоловіка, коли він у розквіті сил", — сказав Марченко.

Він уточнив, що ми воюємо з дуже переважаючими силами ворога. І зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років є вкрай необхідним заходом.

"Якщо ви подивитесь на тих, хто воює з того боку, то там основна маса — це молоді хлопці", — зазначив Марченко.

Генерал-майор також заявив, що не є прихильником ідеї щодо обов'язкової мобілізації жінок.

"Якщо жінка бажає, то вона може призватись. Якщо вона не бажає, то закривати дірки жінками, в той час, коли чоловіки ховаються десь закордоном? Я не знаю, як вони потім повернуться і будуть дивитись цим жінкам в очі", — наголосив Марченко.

Нагадаємо, новий законопроєкт, який готують у Верховній Раді, передбачає зниження призовного віку по мобілізації з 27 до 25 років. Документ ще не зареєстрували у Верховній Раді. Він очікує на опрацювання та зауваження від Головнокомандувача Збройних сил України.

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