Мобілізація українців за кордоном — чи можна пройти ВЛК за межами України

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: УНІАН

Велика кількість українських чоловіків призовного віку за кордоном — болюча тема для України. Проте, наразі ні народні депутати, ні Міністерство оборони не розробляють заходів, які б створювали тиск чи примус на таких осіб. Втім, якщо військовозобов'язані чоловіки за кордоном вирішать приєднатися до лав ЗСУ, чи є у можливість пройти військово-лікарську комісію за межами України?

На це питання відповів начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

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Так, за його словами, проходження військової медкомісії за кордоном неможливе. Так само немає можливості ставати на військовий облік. Щоб це зробити необхідно повернутися до України.

"Навіть ті іноземні громадяни, які виявляють бажання приєднатися до міжнародного легіону, вони, подаючи заявку онлайн, все одно приїжджають і всі інші формальності проходять в Україні", — пояснив начальник управління преси та інформації Міноборони.

Водночас Павлюк додав, що на сьогодні немає механізмів тиску і примусу, щоб якимось чином залучити до мобілізації громадян України, які перебувають за кордоном.

"Мене, чесно кажучи, засмучує надзвичайна увага в інформаційному полі медіа до всього, що стосується можливості комусь вручити повістку, когось примусити служити тощо. Це створює хибне й небезпечне враження, ніби українці не хочуть боронити свою країну", — наголосив він.

Павлюк також підкреслив, що щоденно сотні українців вступають до лав ЗСУ, щоб захищати Батьківщину від загарбника.

"Ми закликаємо громадян України пам’ятати, що їхній конституційний обов’язок — захищати свою державу, і цей обов’язок не зникає від того, що ви не отримали повістки, від того, що в вашому місті недосконало працює система мобілізації. Цей обов’язок є, зокрема й у тих громадян, які зараз перебувають за кордоном. І міністр оборони закликав їх служити. Важливо, що попри відсутність чи наявність цих механізмів, громадяни за кордоном мали б розуміти, що у них є так само цей обов’язок, бо ви — громадяни України", — сказав представник Міноборони.

Раніше ми писали, що радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вказав на нюанси мобілізації чоловіків за кордоном.

Нагадаємо, ми інформували, під час пресконференції 19 грудня Президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізація може торкнутися 450-500 тис. українців.

Також ми повідомляли, що народна депутатка Мар'яна Безугла запустила чергове опитування серед чоловіків щодо відмови від українського паспорта, аби не йти на війну.