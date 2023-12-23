Марченко объяснил, нужно ли снижать мобилизационный возраст в Украине

Генерал-майор Дмитрий Марченко. Фото: eurosolidarity.org

Снижение мобилизационного возраста в Украине является крайне необходимым шагом. На стороне оккупантов в основном воюют молодые россияне.

Об этом в интервью DW сказал генерал-майор Дмитрий Марченко.

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"Отношусь к этому (снижению мобилизационного возраста. — Ред.) положительно, потому что когда идут мужчины в возрасте 50-55 лет, в то время как 25-летние ребята не мобилизуются — это не очень справедливо. 25 лет — это тот возраст у мужчины, когда он в расцвете сил", — сказал Марченко.

Он уточнил, что мы сражаемся с очень превосходящими силами врага. И снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет является крайне необходимой мерой.

"Если вы посмотрите на тех, кто воюет с той стороны, то там основная масса — это молодые ребята", — отметил Марченко.

Генерал-майор также заявил, что не является сторонником идеи об обязательной мобилизации женщин.

"Если женщина желает, то она может призваться. Если она не желает, то закрывать дыры женщинами, в то время, когда мужчины прячутся где-то за границей? Я не знаю, как они потом вернутся и будут смотреть этим женщинам в глаза", — подчеркнул Марченко.

Напомним, новый законопроект, который готовится в Верховной Раде, предусматривает снижение призывного возраста по мобилизации с 27 до 25 лет. Документ еще не зарегистрирован в Верховной Раде. Он ожидает проработки и замечания от Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.