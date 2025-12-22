Демобилизация в Украине - кто объявит демобилизацию

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Массовая демобилизация является тем процессом, который должен перевести Вооруженные силы Украины, а также государственные структуры и экономику страны на условия мирного времени. Юристы объяснили, кто имеет право объявить массовую демобилизацию.

Об этом говорится в материале на сайте адвокатского объединения "Бачинський і партнери".

Локальная демобилизация

Понятие "демобилизация" может касаться как одного или нескольких конкретных военнослужащих так и армии в целом.

Соответственно, и означать они будут разные вещи, а также по-разному будут стартовать.

"Демобилизация — это процесс увольнения или перевода военнослужащих с активной службы в запас после завершения срока контракта, кампании, или по законным основаниям во время военного положения или особого периода", — пояснили в своем материале юристы АО "Бачинский и партнеры".

Этот процесс стартует, в частности, с решения военно-врачебной комиссии, если речь идет о демобилизации военнослужащего по состоянию здоровья.

Массовая демобилизация

Массовая демобилизация — это процесс, которым руководит не военно-врачебная комиссия или другие локальные структуры, а политическое руководство страны.

"Также демобилизация — это комплекс мероприятий, которые проводятся по решению Президента Украины или уполномоченных органов военного управления, направленных на перевод экономики, государственных структур и Вооруженных Сил Украины на условия мирного времени", — говорится в материале юристов.

Поэтому массовая демобилизация может быть объявлена Президентом, но только при определенных условиях.

