Массовая демобилизация — кто должен принять решение

Массовая демобилизация — кто должен принять решение

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 16:25
Демобилизация в Украине - кто объявит демобилизацию
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Массовая демобилизация является тем процессом, который должен перевести Вооруженные силы Украины, а также государственные структуры и экономику страны на условия мирного времени. Юристы объяснили, кто имеет право объявить массовую демобилизацию.

Об этом говорится в материале на сайте адвокатского объединения "Бачинський і партнери".

Локальная демобилизация

Понятие "демобилизация" может касаться как одного или нескольких конкретных военнослужащих так и армии в целом.

Соответственно, и означать они будут разные вещи, а также по-разному будут стартовать.

"Демобилизация — это процесс увольнения или перевода военнослужащих с активной службы в запас после завершения срока контракта, кампании, или по законным основаниям во время военного положения или особого периода", — пояснили в своем материале юристы АО "Бачинский и партнеры".

Этот процесс стартует, в частности, с решения военно-врачебной комиссии, если речь идет о демобилизации военнослужащего по состоянию здоровья.

Массовая демобилизация

Массовая демобилизация — это процесс, которым руководит не военно-врачебная комиссия или другие локальные структуры, а политическое руководство страны.

"Также демобилизация — это комплекс мероприятий, которые проводятся по решению Президента Украины или уполномоченных органов военного управления, направленных на перевод экономики, государственных структур и Вооруженных Сил Украины на условия мирного времени", — говорится в материале юристов.

Поэтому массовая демобилизация может быть объявлена Президентом, но только при определенных условиях.

Напомним, мы ранее писали, может ли массовая демобилизация быть проведена до отмены военного положения.

Добавим, мы сообщали, какой формат демобилизации рассматривали в Верховной Раде и Генштабе ВСУ.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
