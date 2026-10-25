Народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна

Масової демобілізації військовослужбовців до завершення воєнного стану в Україні не буде, однак для окремих категорій захисників можуть передбачити звільнення зі служби. Міноборони вже напрацьовує відповідний алгоритм.

Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський в інтерв’ю Новини.LIVE.

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Чи можлива демобілізація під час воєнного стану

Федір Веніславський відповів на питання журналістки Новини.LIVE та назвав тези про масовану демобілізацію під час воєнного стану "популізмом".

За його словами, це ситуація, "яка є неприпустима ні з погляду законодавства, ні з погляду здорової логіки" Натомість він додав, що демобілізація може бути лише для окремих категорій осіб.

"Міністерство оборони наразі напрацьовує відповідний алгоритм справедливого звільнення з військової служби окремих категорій осіб, які найбільше часу проводять в бойових діях, які мають поранення для того, щоб забезпечити прогнозованість можливості звільнення з військової служби", — сказав він.

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Йдеться про військових, які служать з 2022 року, або навіть з 2014 року. Він очікує від Міноборони "справедливості" в цьому питанні.

"Ми очікуємо від Міністерства оборони знову ж таки дотриматися принципу справедливості, для того, щоб не було якогось відчуття, що хтось не має прав, але він звільняється, а той, хто воює з 2022 чи 2014 року, він продовжує виконувати бойові завдання", — сказав він.

Новини.LIVE інформували, що юрист Юрій Айвазян пояснив, що робити, якщо у військовослужбовця є скарги по здоров'ю, а ВЛК ідентифікує його як придатного до служби. Він повідомляє, що не можна терпіти біль та чекати вручення наказу на виїзд.

Ми писали, що американський мільярдер Ілон Маск розкритикував процес мобілізації в Україні. На його думку, українські посадовці збагатились на війні, а звичайних громадян агітують ставати військовослужбовцями.