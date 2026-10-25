Масової демобілізації під час воєнного стану бути не може: Веніславський
Масової демобілізації військовослужбовців до завершення воєнного стану в Україні не буде, однак для окремих категорій захисників можуть передбачити звільнення зі служби. Міноборони вже напрацьовує відповідний алгоритм.
Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський в інтерв’ю Новини.LIVE.
Чи можлива демобілізація під час воєнного стану
Федір Веніславський відповів на питання журналістки Новини.LIVE та назвав тези про масовану демобілізацію під час воєнного стану "популізмом".
За його словами, це ситуація, "яка є неприпустима ні з погляду законодавства, ні з погляду здорової логіки" Натомість він додав, що демобілізація може бути лише для окремих категорій осіб.
"Міністерство оборони наразі напрацьовує відповідний алгоритм справедливого звільнення з військової служби окремих категорій осіб, які найбільше часу проводять в бойових діях, які мають поранення для того, щоб забезпечити прогнозованість можливості звільнення з військової служби", — сказав він.
Йдеться про військових, які служать з 2022 року, або навіть з 2014 року. Він очікує від Міноборони "справедливості" в цьому питанні.
"Ми очікуємо від Міністерства оборони знову ж таки дотриматися принципу справедливості, для того, щоб не було якогось відчуття, що хтось не має прав, але він звільняється, а той, хто воює з 2022 чи 2014 року, він продовжує виконувати бойові завдання", — сказав він.
Новини.LIVE інформували, що юрист Юрій Айвазян пояснив, що робити, якщо у військовослужбовця є скарги по здоров'ю, а ВЛК ідентифікує його як придатного до служби. Він повідомляє, що не можна терпіти біль та чекати вручення наказу на виїзд.
Ми писали, що американський мільярдер Ілон Маск розкритикував процес мобілізації в Україні. На його думку, українські посадовці збагатились на війні, а звичайних громадян агітують ставати військовослужбовцями.