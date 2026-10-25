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Главная Мобилизация Массовой демобилизации во время военного положения быть не может: Вениславский

Массовой демобилизации во время военного положения быть не может: Вениславский

Ua ru
25 октября 2026 10:46
Эксклюзив
Массовой демобилизации во время военного положения не будет: Вениславский РБК-Украина
Народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина

Массовой демобилизации военнослужащих до окончания военного положения в Украине не будет, однако для отдельных категорий защитников может быть предусмотрено увольнение со службы. Минобороны уже разрабатывает соответствующий алгоритм.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский в интервью Новини.LIVE.

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Возможна ли демобилизация во время военного положения

Федор Вениславский ответил на вопрос журналистки Новини.LIVE и назвал тезисы о массовой демобилизации во время военного положения "популизмом".

По его словам, это ситуация, "которая недопустима ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения здравой логики". Вместе с тем он добавил, что демобилизация может проводиться только для отдельных категорий лиц.

"Министерство обороны в настоящее время разрабатывает соответствующий алгоритм справедливого увольнения с военной службы отдельных категорий лиц, которые больше всего времени проводят в боевых действиях, получивших ранения, с целью обеспечения прогнозируемости возможности увольнения с военной службы", — сказал он.

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Речь идет о военных, которые служат с 2022 года или даже с 2014 года. Он ожидает от Минобороны "справедливости" в этом вопросе.

"Мы ожидаем от Министерства обороны, опять же, соблюдения принципа справедливости, чтобы не создавалось ощущения, что кто-то не имеет прав, но при этом увольняется, а тот, кто воюет с 2022 или 2014 года, продолжает выполнять боевые задачи", — сказал он.

Новини.LIVE сообщали, что юрист Юрий Айвазян объяснил, что делать, если у военнослужащего есть жалобы на здоровье, а ВВК признаёт его годным к службе. Он сообщает, что нельзя терпеть боль и ждать вручения приказа о выезде.

Мы писали, что американский миллиардер Илон Маск раскритиковал процесс мобилизации в Украине. По его мнению, украинские чиновники обогатились на войне, а обычных граждан агитируют становиться военнослужащими.

Минобороны Федор Вениславский мобилизация война в Украине демобилизация военнослужащие
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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