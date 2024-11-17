Медогляд на ВЛК родичів військового — в яких випадках це обов'язково

Медичний огляд. Фото ілюстративне архівне: УНІАН

Члени сімей військовослужбовців можуть бути направлені на медичний огляд військово-лікарських комісій у чітко встановлених законом випадках. У яких випадках родичі не підлягають медичному обстеженні та для чого такі огляди проводять?

Це детально описано у наказі Міністерства оборони України №402.

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У яких випадках проводять медогляд членів сімей військовослужбовців

Гарнізонні ВЛК проводять медичний огляд членів сім'ї військовослужбовця для визначення стану їх здоров'я у разі:

необхідності у тривалому спеціалізованому лікуванні або медичному спостереженні;

необхідності у навчанні (вихованні) у спеціалізованих навчальних закладах;

визначення транспортабельності.

Начальник штатної ВЛК може прийняти рішення щодо того, хто саме має провести медичний огляд членів сім'ї військового — госпітальні ВЛК, ВЛК ТЦК та СП.

Хто з членів сім'ї військового може бути направлений на медичний огляд

Дружина або чоловік;

неповнолітні діти;

повнолітні діти — учні і студенти денної форми навчання навчальних закладів, які перебувають на утриманні військовослужбовця;

діти — інваліди I і II груп інвалідності;

непрацездатні батьки військовослужбовця та його дружини (чоловіка);

брати;

сестри військовослужбовця і його дружини (чоловіка), які перебувають на його (її) утриманні.

В якому випадку члени сім'ї військовослужбовця не направляються на медичний огляд

На медичний огляд до ВЛК не направляють члени сімей військовослужбовців, які проходять строкову військову службу, а також ті, хто служить за контрактом з числа осіб рядового, сержантського та старшинського складу. Також не підлягають медичному огляду рідні військовослужбовців-контрактників, які досягли граничного віку перебування на військовій службі або вже подані до звільнення з військової служби.

Хто здійснює направлення на медичний огляд та що там обов'язково має бути

Направлення на медогляд на ВЛК надає командир з'єднання, а також рівні їм та вище за рангом військові. Направлення має обов'язково містити чітку мету огляду члена сім'ї військовослужбовця.

Крім того, до направлення у ВЛК подають медичні документи, які описують стан здоров'я члена сім'ї військовослужбовця у висновку спеціалізованого закладу охорони здоров’я чи установи, а також медична картка амбулаторного хворого за формою № 025/о, виписки із медичних карт амбулаторного чи стаціонарного хворого, висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), результати попереднього обстеження, проте, не більше ніж річної давності).

Які лікарі здійснюють медичний огляд

До медичного огляду залучений хірург, терапевт, невропатолог, офтальмолог, оториноларинголог, гінеколог. Інколи залучаються й лікарі інших спеціальностей, якщо є відповідні медичні показання.

Під час медогляду ВЛК виявили хворобу — що далі

Якщо під час медогляду стало відомо, що є хвороба, яка вимагає тривалого спеціалізованого лікування, медичного спостереження або навчання чи виховання у спецнавчальному закладі, то ВЛК має винести постанову на підставі звернення до закладу про можливість надання такого права члена сім'ї у тій місцевості, де проходить військову службу або переводиться для подальшого проходження служби військовослужбовець.

Постанова ВЛК про наявність медичних показань до тривалого спеціалізованого лікування чи медичного спостереження, а також до навчання, виховання у спеціалізованих навчальних закладах або виявлених медичних протипоказань до транспортування членів сімей військовослужбовців обов'язково оформляється Свідоцтвом про хворобу у трьох примірниках, які підлягають затвердженню штатною ВЛК.

Якщо відсутні медичні показання чи протипоказання до транспортування, то постанова ВЛК оформлюється довідкою у двох примірниках, яка не потребує затвердження зі штатної ВЛК.

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