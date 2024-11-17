Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Медичний огляд сім'ї військового на ВЛК — для чого це потрібно arrow

Медичний огляд сім'ї військового на ВЛК — для чого це потрібно

17 листопада 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Медогляд на ВЛК родичів військового — в яких випадках це обов'язково
Медичний огляд. Фото ілюстративне архівне: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Члени сімей військовослужбовців можуть бути направлені на медичний огляд військово-лікарських комісій у чітко встановлених законом випадках. У яких випадках родичі не підлягають медичному обстеженні та для чого такі огляди проводять?

Це детально описано у наказі Міністерства оборони України №402  

Читайте також:

У яких випадках проводять медогляд членів сімей військовослужбовців

Гарнізонні ВЛК проводять медичний огляд членів сім'ї військовослужбовця для визначення стану їх здоров'я у разі:

  • необхідності у тривалому спеціалізованому лікуванні або медичному спостереженні;
  • необхідності у навчанні (вихованні) у спеціалізованих навчальних закладах;
  • визначення транспортабельності.

Начальник штатної ВЛК може прийняти рішення щодо того, хто саме має провести медичний огляд членів сім'ї військового — госпітальні ВЛК, ВЛК ТЦК та СП.

Хто з членів сім'ї військового може бути направлений на медичний огляд

  • Дружина або чоловік;
  • неповнолітні діти;
  • повнолітні діти — учні і студенти денної форми навчання навчальних закладів, які перебувають на утриманні військовослужбовця;
  • діти — інваліди I і II груп інвалідності;
  • непрацездатні батьки військовослужбовця та його дружини (чоловіка);
  • брати;
  • сестри військовослужбовця і його дружини (чоловіка), які перебувають на його (її) утриманні.

В якому випадку члени сім'ї військовослужбовця не направляються на медичний огляд

На медичний огляд до ВЛК не направляють члени сімей військовослужбовців, які проходять строкову військову службу, а також ті, хто служить за контрактом з числа осіб рядового, сержантського та старшинського складу. Також не підлягають медичному огляду рідні військовослужбовців-контрактників, які досягли граничного віку перебування на військовій службі або вже подані до звільнення з військової служби.

Хто здійснює направлення на медичний огляд та що там обов'язково має бути

Направлення на медогляд на ВЛК надає командир з'єднання, а також рівні їм та вище за рангом військові. Направлення має обов'язково містити чітку мету огляду члена сім'ї військовослужбовця.

Крім того, до направлення у ВЛК подають медичні документи, які описують стан здоров'я члена сім'ї військовослужбовця у висновку спеціалізованого закладу охорони здоров’я чи установи, а також медична картка амбулаторного хворого за формою № 025/о, виписки із медичних карт амбулаторного чи стаціонарного хворого, висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), результати попереднього обстеження, проте, не більше ніж річної давності).

Які лікарі здійснюють медичний огляд

До медичного огляду залучений хірург, терапевт, невропатолог, офтальмолог, оториноларинголог, гінеколог. Інколи залучаються й лікарі інших спеціальностей, якщо є відповідні медичні показання. 

Під час медогляду ВЛК виявили хворобу — що далі

Якщо під час медогляду стало відомо, що є хвороба, яка вимагає тривалого спеціалізованого лікування, медичного спостереження або навчання чи виховання у спецнавчальному закладі, то ВЛК має винести постанову на підставі звернення до закладу про можливість надання такого права члена сім'ї у тій місцевості, де проходить військову службу або переводиться для подальшого проходження служби військовослужбовець.

Постанова ВЛК про наявність медичних показань до тривалого спеціалізованого лікування чи медичного спостереження, а також до навчання, виховання у спеціалізованих навчальних закладах або виявлених медичних протипоказань до транспортування членів сімей військовослужбовців обов'язково оформляється Свідоцтвом про хворобу у трьох примірниках, які підлягають затвердженню штатною ВЛК.

Якщо відсутні медичні показання чи протипоказання до транспортування, то постанова ВЛК оформлюється довідкою у двох примірниках, яка не потребує затвердження зі штатної ВЛК. 

Нагадаємо, юристи відповіли чи мають право мобілізувати людей з гепатитом

Також представник ВЛК пояснив, чому мобілізовують людей з легкими психічними розладами та що вони роблять у війську. 

ЗСУ лікування ВЛК військовослужбовці медогляд

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:50 Майнові суперечки — три способи захистити своє при розлученні

15:44 Зеленський зустрівся з молоддю у День студента

15:38 Ціна землі — чому фермери платять за оренду більше, ніж селянам

15:35 Одна із загиблих була вагітна — Кім про атаку на Миколаїв

15:32 Ожеледиця зі снігом — чого очікувати від погоди у Львові завтра

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

15:25 Медичний огляд сім'ї військового на ВЛК — для чого це потрібно

15:16 У Львові десятки людей зібралися на акцію FreeAzov — фото

15:13 Одне із міст в Івано-Франківській області залишилось без тепла

14:52 У ТЦК прокоментували мобілізацію музикантів Ольги Цибульської

Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

15:50 Майнові суперечки — три способи захистити своє при розлученні

15:44 Зеленський зустрівся з молоддю у День студента

15:38 Ціна землі — чому фермери платять за оренду більше, ніж селянам

15:35 Одна із загиблих була вагітна — Кім про атаку на Миколаїв

15:32 Ожеледиця зі снігом — чого очікувати від погоди у Львові завтра

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

15:25 Медичний огляд сім'ї військового на ВЛК — для чого це потрібно

15:16 У Львові десятки людей зібралися на акцію FreeAzov — фото

15:13 Одне із міст в Івано-Франківській області залишилось без тепла

14:52 У ТЦК прокоментували мобілізацію музикантів Ольги Цибульської

14:48 Селезньов розповів про критику фанів Дніпра за роботу у Дніпрі-1

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку