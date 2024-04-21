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Міністр юстиції розповів про новий спосіб стимулювання ухилянтів

21 квітня 2024 10:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Міністр юстиції розповів про новий спосіб стимулювання ухилянтів
Міністр юстиції України Денис Малюська. Фото: nas.gov.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що уряді розглядають додаткові методи для стимулювання ухилянтів виконувати свої обов'язки. Внаслідок прийняття закону про мобілізацію, деякі адміністративні послуги можуть стати недоступними для українців, які не мають військово-облікового документа. 

Про це Денис Малюська розповів під час ефіру нацмарафону "Єдині новини".

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Нові методи для стимулювання ухилянтів

За словами Малюськи, уряд розробляє зміни, які передбачатимуть обов’язкове пред'явлення військово-облікових документів для отримання певних адміністративних послуг.

"Уряд працює над стимулюванням тих, хто сумнівається в необхідності виконання своїх обов'язків. Тобто держава робитиме так, щоб усі були рівними перед законом. Щоб ті, хто хоче захищати країну, не перебував у гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче", — зазначив Малюська.

За його словами, у воєнний час більшість прав, передбачених Конституцією, можна обмежувати, що відповідає українському законодавству.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці закликають посилити відповідальність для порушників військового обліку.

Також ми писали про те, що на Одещині охоронці державного кордону врятували львів'янина, який планував незаконно потрапити до Молдови, але під час втечі із країни зламав ногу. Про мандрівника, який втрапив у халепу, прикордонники дізналися від його колишньої дружини, яка зателефонувала на "гарячу лінію" ДПСУ вночі.

Денис Малюська
українці
адміністративні послуги
мобілізація
війна в Україні
ухилянти

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