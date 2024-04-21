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Министр юстиции рассказал о новом способе стимулирования уклонистов

21 апреля 2024 10:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Министр юстиции рассказал о новом способе стимулирования ухилянцев
Министр юстиции Украины Денис Малюска. Фото: nas.gov.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министр юстиции Украины Денис Малюска заявил, что правительство рассматривает дополнительные методы для стимулирования уклонистов выполнять свои обязанности. В результате принятия закона о мобилизации некоторые административные услуги могут стать недоступными для украинцев, не имеющих военно-учетного документа.

Об этом Денис Малюска рассказал во время эфира нацмарафона "Єдині новини".

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По словам Малюски, правительство разрабатывает изменения, предусматривающие обязательное предъявление военно-учетных документов для получения определенных административных услуг.

"Правительство работает над стимулированием тех, кто сомневается в необходимости выполнения своих обязанностей. То есть государство будет делать так, чтобы все были равны перед законом. Чтобы те, кто хочет защищать страну, не находились в худшем положении, чем те, кто этого не хочет ", — отметил Малюска.

По его словам, в военное время большинство прав, предусмотренных Конституцией, можно ущемлять, что соответствует украинскому законодательству.

Напомним, что украинские военнослужащие призывают ужесточить ответственность для нарушителей военного учета.

Также мы писали о том, что в Одесской области охранники государственной границы спасли львовянина, который планировал незаконно попасть в Молдову, но во время бегства из страны сломал ногу. О попавшем в беду путешественнике пограничники узнали от его бывшей жены, которая позвонила на "горячую линию" ГНСУ ночью.

Денис Малюська
украинцы
административные услуги
мобилизация
война в Украине
уклонисты

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