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Мін'юст пропонує відправляти в'язнів-вбивць одразу "на нуль"

19 квітня 2024 01:47
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Міністр юстиції України Денис Малюська пропонує віправляти засуджених "на нуль"
КПП української колонії. Фото ілюстративне: vesti.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що в'язнів-вбиць треба мобілізувати і одразу відправити у зону бойових дій. Таким чином розвантажаться виправні установи, а українська армія отримає підсилення. 

Про це очільник Мін'юсту заявив в ефірі телемарафону 18 квітня.

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Денис Малюська пропонує мобілізувати засуджених за вбивство і відправляти їх "на нуль". На полі бою, вважає міністр, в'язні можуть бути ефективними. 

"Ми виграємо в двох аспектах. По-перше, у нас з'являться військові. В другому аспекті, нам не треба буде думати про те, як їх охороняти, годувати, дбати. Особливо в умовах дефіциту ресурсів та в умовах обмеженої кількості в'язниць. У нас кількість, хто потрапляє в наші установи, істотно зростає, а кількість (установ) зменшується. Ми на якомусь етапі можемо "луснути", тому нам треба думати про те, як зменшувати кількість тих, про кого ми дбаємо в наших установах", — зазначив Денис Малюська.

Раніше ми повідомляли, з якими розладами психіки та поведінки не беруть в армію — перелік хвороб згідно з новим законом.

Також експерт розповів, яким чином військовозобов'язаних можуть повернути з-за кордону в Україну.

Денис Малюська
війна
ЗСУ
мобілізація
засуджені
фронт

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