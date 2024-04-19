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З якими розладами психіки та поведінки не беруть в армію — перелік хвороб за законом

19 квітня 2024 00:16
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Інна Буряк
редактор
Точно не візьмуть в армію — з якими розладами психіки та поведінки звільняють за новим законом
Чоловік на прийомі в психіатра. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Новий закон про мобілізацію скасовує статус обмежено придатних до військової служби. Тому рішенням військово-лікарської комісії військовозобов'язаного можуть визнати придатним або непридатним. Так, до хвороб, які передбачають звільнення від мобілізації, належать певні розлади психіки та поведінки.

Про це повідомляють Факти ICTV у четвер, 18 квітня.

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Які розлади психіки та поведінки звільняють від мобілізації 

Чоловіки, які мали статус обмежено приватних, мають повторно пройти військово-лікарську комісію, щоб отримати новий висновок. Це їм потрібно зробити упродовж 9 місяців із моменту публікації нового закону.

Таким чином, якщо військовозобов'язаний має одну із зазначеного нижче переліку хворобу, його визнають непридатним до військової служби. Від мобілізації звільняють різко виражені стійкі психічні розлади:

  • усі види деменції, органічний амнестичний синдром;
  • розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби;
  • синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, наркотичних речовин, медикаментів);
  • ендогенні психози з часто повторюваними фазами (шизофренія, хронічні маячні розлади, епізодичні маніакальні розлади, афективні розлади настрою);
  • невротичні стани, пов’язані зі стресом (фобії, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та соматоформні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, депресія, психогенна глухота);
  • ангіотрофоневроз III-IV стадії;
  • різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій (пов’язані з розладами споживання їжі, зі зловживанням речовинами, які не зумовлюють залежність);
  • розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці (гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені психічні);
  • розлади особистості та поведінки у зрілому віці (параноїдні, шизоїдні, дисоціальні, емоційно нестабільні, істеричні та інші);
  • розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;
  • специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо;
  • глибока та тяжка розумова відсталість. 

Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію дві категорії громадян можуть звільнити від служби в армії. На противагу цьому є громадяни, які навпаки втратять відстрочку від мобілізації. 

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психологія
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психіка

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