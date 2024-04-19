Министр юстиции Украины Денис Малюска предлагает исправлять осужденных "на ноль"

КПП украинской колонии. Фото иллюстративное: vesti.ua

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что заключенных-убийц нужно мобилизовать и сразу отправить в зону боевых действий. Таким образом, разгрузятся исправительные учреждения, а украинская армия получит подкрепление.

Об этом глава Минюста заявил в эфире телемарафона 18 апреля.

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Денис Малюська предлагает мобилизовать осужденных за убийство и отправлять их "на ноль". На поле боя, считает министр, заключенные могут быть полезными.

"Мы выигрываем в двух аспектах. Во-первых, у нас появятся военные. Во втором аспекте, нам не нужно будет думать о том, как их охранять, кормить, заботиться. Особенно в условиях дефицита ресурсов и в условиях ограниченного количества тюрем. Количество тех, кто попадает в наши учреждения, существенно растет, а количество (учреждений) уменьшается", — отметил Денис Малюська.

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