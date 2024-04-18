Експерт пояснив, як збираються повертати українських військовозобов'язаних в з-за кордону

Українські чоловіки перетинають кордон. Фото: sud.ua

За даними Eurostat, в європейських країнах сьогодні перебувають 650 тис. українських чоловіків призовного віку. Згідно з новим законом про мобілізацію, всі вони мають отримати військово-облікові документи, адже без них вони не зможуть оновити закордонні паспорти, коли спливе термін дії документів.

Про це на каналі "Право ТВ" розповів експертом з легалізації та перебування українців в Польщі Сергій Пех.

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"Українці за кордоном повинні будуть оновити свою військово-облікові данні в консульствах та звернутися до ТЦК. Всі громадяни, старші 16 мають стати на військовий облік в консульствах. А всі громадяни від 25 років, згідно з новим законом, можуть бути мобілізовані. За рік може статися так, що всіх зобов'яжуть повернутися з-за кордону в Україну. Я не думаю, що влада піде на анулювання закордонних паспортів, але може припинити консульські послуги з оновлення документів, у разі закінчення їх терміну дії. А українець за кордоном без чинного паспорта не зможе винайняти житло, знайти роботу. І це реальний важіль, щоб повернути українських чоловіків додому", — зазначив Сергій Пех.

Раніше ми писали, як відбувається виключення з військового обліку в Україні у 2024 році. Також в РНБО розповіли, що чекає на громадян, які ухиляються від призову.