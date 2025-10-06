Міноборони може отримати дані про резервістів з держреєстрів — подробиці

Військовий тримає телефон. Фото: АрміяInform

Міністерство оборони України може отримати доступ до державних реєстрів. Це необхідно для уточнення даних військовозобов'язаних.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Вечір.LIVE.

Міноборони може отримати дані про резервістів через держреєстри

За словами військовослужбовця, одним із реєстрів, який потенційно може бути переданий, є Державний реєстр виборців. Водночас Тимочко підкреслив, що мета цього процесу — не контроль, а вдосконалення системи обліку.

"Питання стояло наступним чином, що Міністерство оборони отримує доступ до всіх реєстрів. Один із реєстрів, який потенційно може бути переданий — реєстр виборців. Але ми маємо розуміти, що мобілізація — це не кара, не примус, це про захист і оборону своєї країни. І є критерії відбору до армії, які не відповідають реєстрам", — наголосив він.

Військовий пояснив, що державні реєстри містять лише інформацію про соціальний статус громадян — зокрема, чи є людина багатодітним батьком, особою з інвалідністю або представником малозабезпеченої родини. Такі дані враховуються під час ухвалення рішень щодо придатності до служби.

"Паніка навколо теми реєстрів недоречна. У системі "Резерв+" уже зареєструвалися понад 5 мільйонів українців. Це відкритий процес, який допомагає державі розуміти, на кого вона може спиратися", — підкреслив Тимочко.

