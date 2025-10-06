Видео
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Главная Мобилизация Минобороны может получить доступ к госреестрам — что известно

Минобороны может получить доступ к госреестрам — что известно

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 23:56
Минобороны может получить данные о резервистах из госреестров — подробности
Военный держит телефон. Фото: АрмияInform

Министерство обороны Украины может получить доступ к государственным реестрам. Это необходимо для уточнения данных военнообязанных.

Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Вечір.LIVE.

Читайте также:

Минобороны может получить данные о резервистах через госреестры

По словам военнослужащего, одним из реестров, который потенциально может быть передан, является Государственный реестр избирателей. В то же время Тимочко подчеркнул, что цель этого процесса — не контроль, а совершенствование системы учета.

"Вопрос стоял следующим образом, что Министерство обороны получает доступ ко всем реестрам. Один из реестров, который потенциально может быть передан — реестр избирателей. Но мы должны понимать, что мобилизация — это не наказание, не принуждение, это о защите и обороне своей страны. И есть критерии отбора в армию, которые не соответствуют реестрам", — подчеркнул он.

Военный пояснил, что государственные реестры содержат только информацию о социальном статусе граждан — в частности, является ли человек многодетным родителем, лицом с инвалидностью или представителем малообеспеченной семьи. Такие данные учитываются при принятии решений о пригодности к службе.

"Паника вокруг темы реестров неуместна. В системе "Резерв+" уже зарегистрировались более 5 миллионов украинцев. Это открытый процесс, который помогает государству понимать, на кого оно может опираться", — подчеркнул Тимочко.

Напомним, ранее Иван Тимочко рассказал об автоматизации воинского учета и раскрыл тему скрытой мобилизации в России.

А также мы писали, что в Украине заработает Единый государственный реестр военнообязанных.

реестр военный учет мобилизация Министерство обороны военнообязанные резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
