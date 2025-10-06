Минобороны может получить данные о резервистах из госреестров — подробности

Минобороны может получить доступ к госреестрам — что известно
Министерство обороны Украины может получить доступ к государственным реестрам. Это необходимо для уточнения данных военнообязанных.
Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Вечір.LIVE.
Минобороны может получить данные о резервистах через госреестры
По словам военнослужащего, одним из реестров, который потенциально может быть передан, является Государственный реестр избирателей. В то же время Тимочко подчеркнул, что цель этого процесса — не контроль, а совершенствование системы учета.
"Вопрос стоял следующим образом, что Министерство обороны получает доступ ко всем реестрам. Один из реестров, который потенциально может быть передан — реестр избирателей. Но мы должны понимать, что мобилизация — это не наказание, не принуждение, это о защите и обороне своей страны. И есть критерии отбора в армию, которые не соответствуют реестрам", — подчеркнул он.
Военный пояснил, что государственные реестры содержат только информацию о социальном статусе граждан — в частности, является ли человек многодетным родителем, лицом с инвалидностью или представителем малообеспеченной семьи. Такие данные учитываются при принятии решений о пригодности к службе.
"Паника вокруг темы реестров неуместна. В системе "Резерв+" уже зарегистрировались более 5 миллионов украинцев. Это открытый процесс, который помогает государству понимать, на кого оно может опираться", — подчеркнул Тимочко.
Напомним, ранее Иван Тимочко рассказал об автоматизации воинского учета и раскрыл тему скрытой мобилизации в России.
А также мы писали, что в Украине заработает Единый государственный реестр военнообязанных.
Читайте Новини.LIVE!