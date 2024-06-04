У Міноборони заявили, що підстав для продовження терміну оновлення даних немає

Міноборони повідомило, чи продовжать термін оновлення даних для військовозобов'язаних
Речник Міноборони завив, що наразі немає підстав для того, аби продовжувати термін оновлення даних для військовозобов’язаних. Адже кожен військовозобов'язаний може зробити це у застосунку "Резерв+".
Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 4 червня.
Термін оновлення даних для військовозобов'язаних не продовжать
Станом на зараз немає підстав аби продовжувати термін оновлення даних для військовозобов’язаних. За даними Міноборони, з 18 травня понад 14 тисяч військовозобов'язаних зі 124 країн вже оновили свої облікові дані онлайн.
За словами Лазуткіна, наразі оновлення даних триває у застосунку Резерв+, в якому вже немає збоїв.
"Якщо були у перші дні зависання, щойно запустився цей застосунок, через технічні проблеми, через певне перевантаження, тому що дуже багато людей вирішили це спробувати, зробити в електронному вигляді у своєму смартфоні. Зараз таких проблем немає, тобто оновити через "Резерв+", завантаживши попередньо цей застосунок, може кожен військовозобов'язаний. Відповідно, наявних підстав для того, аби продовжувати термін, немає", — заявив посадовець.
Міноборони допускає можливість продовження оновлення даних, якщо виникнуть непередбачені обставини.
"Залежатиме від того, в якому темпі надалі будуть продовжувати оновлювати свої дані ті, хто мають це зробити — резервісти, призовники і військовозобов’язані", – зауважив Лазуткін.
Нагадаємо, відповідно до нових правил виїзду з України, військовозобов'язані особи на кордоні повинні на вимогу співробітника Держприкордонслужби пред'явити військово-облікові документи.
Ми писали, що багато чоловіків оновили свої військово-облікові дані онлайн за допомогою додатку "Резерв+". Проте це аж ніяк не означає, що покарань у вигляді штрафів вдасться уникнути.
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