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Міноборони повідомило, чи продовжать термін оновлення даних для військовозобов'язаних

4 червня 2024 22:40
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Міноборони заявили, що підстав для продовження терміну оновлення даних немає
Оновлення даних військовозобов'язаних у ЦНАП. Фото: РБК-Україна
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Речник Міноборони завив, що наразі немає підстав для того, аби  продовжувати термін оновлення даних для військовозобов’язаних. Адже кожен військовозобов'язаний може зробити це у застосунку "Резерв+".

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 4 червня.

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Термін оновлення даних для військовозобов'язаних не продовжать

Станом на зараз немає підстав аби продовжувати термін оновлення даних для військовозобов’язаних. За даними Міноборони, з 18 травня понад 14 тисяч військовозобов'язаних зі 124 країн вже оновили свої облікові дані онлайн.

За словами Лазуткіна, наразі оновлення даних триває у застосунку Резерв+, в якому вже немає збоїв. 

"Якщо були у перші дні зависання, щойно запустився цей застосунок, через технічні проблеми, через певне перевантаження, тому що дуже багато людей вирішили це спробувати, зробити в електронному вигляді у своєму смартфоні. Зараз таких проблем немає, тобто оновити через "Резерв+", завантаживши попередньо цей застосунок, може кожен військовозобов'язаний. Відповідно, наявних підстав для того, аби продовжувати термін, немає", — заявив посадовець.

Міноборони допускає можливість продовження оновлення даних, якщо виникнуть непередбачені обставини.

"Залежатиме від того, в якому темпі надалі будуть продовжувати оновлювати свої дані ті, хто мають це зробити — резервісти, призовники і військовозобов’язані", – зауважив Лазуткін.

Нагадаємо, відповідно до нових правил виїзду з України, військовозобов'язані особи на кордоні повинні на вимогу співробітника Держприкордонслужби пред'явити військово-облікові документи.

Ми писали, що багато чоловіків оновили свої військово-облікові дані онлайн за допомогою додатку "Резерв+". Проте це аж ніяк не означає, що покарань у вигляді штрафів вдасться уникнути. 

війна в Україні
чоловіки
резерв
ТЦК та СП
військовозобов'язані
ЦНАП
війна
персональні дані

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