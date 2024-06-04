В Минобороны заявили, что оснований для продления срока обновления данных нет

Минобороны сообщило, продлят ли срок обновления данных для военнообязанных
Спикер Минобороны заявил, что пока нет оснований для того, чтобы продлевать срок обновления данных для военнообязанных. Ведь каждый военнообязанный может сделать это в приложении "Резерв+".
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 4 июня.
Срок обновления данных для военнообязанных не продлят
На данный момент нет оснований продлевать срок обновления данных для военнообязанных. По данным Минобороны, с 18 мая более 14 тысяч военнообязанных из 124 стран уже обновили свои учетные данные онлайн.
По словам Лазуткина, в настоящее время обновление данных продолжается в приложении Резерв+, в котором уже нет сбоев.
"Если были в первые дни зависания, как только запустилось это приложение, из-за технических проблем, из-за определенной перегрузки, потому что очень многие решили это попробовать, сделать в электронном виде в своем смартфоне. Сейчас таких проблем нет, то есть обновить через "Резерв+", загрузив предварительно это приложение, может каждый военнообязанный. Соответственно, имеющихся оснований для того, чтобы продлевать срок, нет", — заявил чиновник.
Минобороны допускает возможность продления обновления данных, если возникнут непредвиденные обстоятельства.
"Будет зависеть от того, в каком темпе будут продолжать обновлять свои данные те, кто должны это сделать — резервисты, призывники и военнообязанные", — отметил Лазуткин.
Напомним, согласно новым правилам выезда из Украины, военнообязанные лица на границе должны по требованию сотрудника Госпогранслужбы предъявить военно-учетные документы.
Мы писали, что многие мужчины обновили свои военно-учетные данные онлайн с помощью приложения "Резерв+". Однако это никак не означает, что наказаний в виде штрафов удастся избежать.
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