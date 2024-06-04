В Минобороны заявили, что оснований для продления срока обновления данных нет

Обновление данных военнообязанных в ЦНАП. Фото: РБК-Украина

Спикер Минобороны заявил, что пока нет оснований для того, чтобы продлевать срок обновления данных для военнообязанных. Ведь каждый военнообязанный может сделать это в приложении "Резерв+".

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 4 июня.

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Срок обновления данных для военнообязанных не продлят

На данный момент нет оснований продлевать срок обновления данных для военнообязанных. По данным Минобороны, с 18 мая более 14 тысяч военнообязанных из 124 стран уже обновили свои учетные данные онлайн.

По словам Лазуткина, в настоящее время обновление данных продолжается в приложении Резерв+, в котором уже нет сбоев.

"Если были в первые дни зависания, как только запустилось это приложение, из-за технических проблем, из-за определенной перегрузки, потому что очень многие решили это попробовать, сделать в электронном виде в своем смартфоне. Сейчас таких проблем нет, то есть обновить через "Резерв+", загрузив предварительно это приложение, может каждый военнообязанный. Соответственно, имеющихся оснований для того, чтобы продлевать срок, нет", — заявил чиновник.

Минобороны допускает возможность продления обновления данных, если возникнут непредвиденные обстоятельства.

"Будет зависеть от того, в каком темпе будут продолжать обновлять свои данные те, кто должны это сделать — резервисты, призывники и военнообязанные", — отметил Лазуткин.

Напомним, согласно новым правилам выезда из Украины, военнообязанные лица на границе должны по требованию сотрудника Госпогранслужбы предъявить военно-учетные документы.

Мы писали, что многие мужчины обновили свои военно-учетные данные онлайн с помощью приложения "Резерв+". Однако это никак не означает, что наказаний в виде штрафов удастся избежать.