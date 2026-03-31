Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
У Раді з'явився законопроєкт про військовий облік жінок

У Раді з’явився законопроєкт про військовий облік жінок

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 11:18
Жінки у військовій формі. Фото ілюстративне: ArmyInform

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо процедури виключення з військового обліку жінок, взятих на такий облік з порушенням законодавства України. Авторами документа є нардепи Дмитро Разумков, Георгій Мазурашу, Мар’яна Безугла, Оксана Дмитрієва та Дмитро Микиша. Наразі проєкт передано на розгляд керівництва парламенту.

законопроєкт
Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Жінкам скасують штраф у 17 тисяч гривень

"Сьогодні жінки, які ніколи не служили, не мають військово-облікової спеціальності і не є медиками, раптом опиняються в розшуку ТЦК, в реєстрі "ухилянтів" і отримують штрафи у 17 тисяч гривень. І такі випадки вже далеко не поодинокі", — зазначив автор законопроєкту Дмитро Разумков.

Проте наразі механізму, який може виправити таку помилку, у ТЦК немає.

Згідно з зареєстрованим документом, якщо жінка потрапила до реєстру військовозобов'язаних помилково — її мають автоматично звідти виключити після її заяви і скасувати штраф у 17 тисяч гривень.

Повний текст законопроєкту наразі відсутній на сайті Ради.

Як писали Новини.LIVE, в Україні в розшук за порушення мобілізації оголосили щонайменше 30 жінок. Проте реальний показник може бути ще більшим.

Із 1 квітня в Україні значно посилюється мобілізація. Тепер повістки від ТЦК надходитимуть в електронному форматі. Очікується, що через деякий час паперові повістки взагалі зникнуть.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що на військовий облік мають стати юнаки, яким виповнилося 17 років. Водночас такому обліку не підлягають особи, які відбували покарання та до яких застосували примусові заходи медичного характеру.

Дмитро Разумков Верховна Рада мобілізація мобілізація жінок
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації