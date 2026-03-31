У Раді з’явився законопроєкт про військовий облік жінок

Жінки у військовій формі. Фото ілюстративне: ArmyInform

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо процедури виключення з військового обліку жінок, взятих на такий облік з порушенням законодавства України. Авторами документа є нардепи Дмитро Разумков, Георгій Мазурашу, Мар’яна Безугла, Оксана Дмитрієва та Дмитро Микиша. Наразі проєкт передано на розгляд керівництва парламенту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Верховної Ради.

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Жінкам скасують штраф у 17 тисяч гривень

"Сьогодні жінки, які ніколи не служили, не мають військово-облікової спеціальності і не є медиками, раптом опиняються в розшуку ТЦК, в реєстрі "ухилянтів" і отримують штрафи у 17 тисяч гривень. І такі випадки вже далеко не поодинокі", — зазначив автор законопроєкту Дмитро Разумков.

Проте наразі механізму, який може виправити таку помилку, у ТЦК немає.

Згідно з зареєстрованим документом, якщо жінка потрапила до реєстру військовозобов'язаних помилково — її мають автоматично звідти виключити після її заяви і скасувати штраф у 17 тисяч гривень.

Повний текст законопроєкту наразі відсутній на сайті Ради.

Як писали Новини.LIVE, в Україні в розшук за порушення мобілізації оголосили щонайменше 30 жінок. Проте реальний показник може бути ще більшим.

Із 1 квітня в Україні значно посилюється мобілізація. Тепер повістки від ТЦК надходитимуть в електронному форматі. Очікується, що через деякий час паперові повістки взагалі зникнуть.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що на військовий облік мають стати юнаки, яким виповнилося 17 років. Водночас такому обліку не підлягають особи, які відбували покарання та до яких застосували примусові заходи медичного характеру.