Потрібно людське ставлення: Сирський висловився про СЗЧ

Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в Україні вже створені умови для повернення військових, які з різних причин залишили свої підрозділи. За його словами, щодня значна кількість таких військовослужбовців повертається до батальйонів резерву. Далі їх надалі розподіляють у свої або інші частини.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю ICTV.

Як зменшити кількість випадків СЗЧ

Сирський наголосив, що не підтримує надмірно жорсткі підходи до покарання за СЗЧ, адже чинне законодавство і так передбачає сувору відповідальність. На його думку, головний акцент має бути на запобіганні таким випадкам. Для цього, зокрема, необхідно зробити процес мобілізації більш м'яким і комфортним для громадян.

"Основна причина СЗЧ — небажання проходити службу та побоювання за своє життя. Тому важливо, щоб сам процес, коли починаються кардинальні зміни життя — від ТЦК до навчального центру — був максимально безболісним для людини", — пояснив генерал.

Головнокомандувач також підкреслив важливість людяного ставлення до мобілізованих на всіх етапах служби. За його словами, якщо відповідальні особи сумлінно виконуватимуть свої обов'язки та ставитимуться до людей з розумінням, це дозволить суттєво зменшити кількість випадків самовільного залишення частин.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Сирський висловився про ухилянтів. Він вважає, що в умовах війни військовозобов'язані мають виконувати свій громадянський обов'язо і захищати країну та сім'ю.

Також головнокомандувач повідомляв, що оцінює мобілізацію в Україні на 6-7 балів з 10. На думку Сирського, справедливим цей процес буде тоді, коли всі громадяни виконуватимуть свій військовий обов'язок.