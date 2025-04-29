В Резерв+ будут новые отсрочки для родителей с несовершеннолетним ребенком, в случае, если женщина или мужчина служат в ВСУ

Интерфейс приложения "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Министерство обороны Украины планирует расширить возможности приложения "Резерв+" для военнообязанных. Там появится возможность получить новый тип отсрочек.

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны по вопросам цифровой трансформации Екатерина Черногоренко.

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Какие новые отсрочки можно будет получить

По словам Черногоренко, с мая этого года военнообязанные смогут получить отсрочку на период временной нетрудоспособности или на срок от 6 до 12 месяцев в случае, если их супруг/супруга находится на военной службе и семья имеет несовершеннолетнего ребенка.

Важно отметить, что приложение "Резерв+" является одним из самых популярных инструментов оформления отсрочек в Украине. По данным министерства, каждая третья отсрочка в стране оформляется именно через это приложение. Сейчас в "Резерве+" зарегистрировано почти 4 миллиона пользователей.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право на отсрочку студенты старше 30 лет.

Добавим, мы сообщали о том, какие студенты в мае могут быть мобилизованы.