Переведення з Нацгвардії до ЗСУ — як це зробити зі смартфона

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 93 ОМБр "Холодний яр"

В Україні спростили процедуру переходу військовослужбовців між формуваннями — зокрема, з Національної гвардії України (НГУ) до Збройних сил України (ЗСУ). Тепер такий процес можна здійснити онлайн у застосунку "Армія+", без паперових рапортів і тривалих бюрократичних затримок.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Реклама

Читайте також:

Військовослужбовці Національної гвардії України можуть перевестися в ЗСУ

Як повідомили у Міністерстві оборони, нововведення реалізується згідно з постановою Кабінету Міністрів №1291 від 12 листопада 2024 року та рішенням уряду від 1 жовтня 2025 року. Мета — зробити переведення між підрозділами більш прозорим, швидким і зручним для військовослужбовців.

Раніше подібні переведення супроводжувалися складною паперовою процедурою або були фактично неможливими.

Як подати рапорт на переведення з НГУ в ЗСУ через "Армія+"

Завантажте застосунок "Армія+" з App Store або Google Play та увійдіть за допомогою BankID, "Дії" або військового посвідчення. Оберіть розділ "Зміна місця служби" і натисніть на опцію "Переведення між формуваннями (НГУ → ЗСУ)". Далі заповніть онлайн-рапорт, зазначивши поточну та бажану частину.

Додайте документи:

копію військового квитка або посвідчення офіцера;

рекомендаційний лист від частини, що готова прийняти вас;

за потреби — висновок військово-лікарської комісії (ВЛК);

для фахівців (медиків, юристів, психологів тощо) — документи про освіту.

Як подати рапорт. Фото: скриншот

Як довго можуть розглядати запит на переведення з НГУ в ЗСУ

Командир має 48 годин на реакцію. Якщо відповіді немає, система автоматично переходить до етапу перевірки кадрів, що триває до 7 днів.

Після перевірки формується наказ, який має бути виконаний упродовж 30 днів. Але загальний термін переведення зазвичай становить 2–4 тижні.

Важливі умови для переведення з НГУ в ЗСУ

Переведення можливе лише під час воєнного стану. Якщо військовослужбовець має чинний наказ про інше переміщення, то переведення відкладається. Також варто зазначити, що перехід із бойових до тилових підрозділів здійснюється лише за висновком ВЛК.

У разі затримок можна подати запит на уточнення через "Армія+", вказавши номер рапорту та свої дані.

Нагадаємо, військовозобов'язані громадяни мають право на оформлення відстрочки через необхідність здійснення опіки. Проте, юристи вказали на нюанс, який може унеможливити таке право. Також нещодавно в "Армія+" з'явився новий рапорт на додаткову відпустку — хто має на неї право.