Минобороны запустило цифровой процесс перевода между НГУ и ВСУ

Минобороны запустило цифровой процесс перевода между НГУ и ВСУ

Дата публикации 6 ноября 2025 12:20
обновлено: 07:29
Перевод из Нацгвардии в ВСУ — как это сделать со смартфона
Военнослужащий ВСУ. Фото: 93 ОМБр "Холодный яр"

В Украине упростили процедуру перехода военнослужащих между формированиями — в частности, из Национальной гвардии Украины (НГУ) в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Теперь такой процесс можно осуществить онлайн в приложении "Армия+", без бумажных рапортов и длительных бюрократических задержек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Военнослужащие Национальной гвардии Украины могут перевестись в ВСУ

Как сообщили в Министерстве обороны, нововведение реализуется согласно постановлению Кабинета Министров №1291 от 12 ноября 2024 года и решением правительства от 1 октября 2025 года. Цель - сделать перевод между подразделениями более прозрачным, быстрым и удобным для военнослужащих.

Ранее подобные переводы сопровождались сложной бумажной процедурой или были фактически невозможными.

Как подать рапорт на перевод из НГУ в ВСУ через "Армия+"

Загрузите приложение "Армия+" из App Store или Google Play и войдите с помощью BankID, "Дії" или военного удостоверения. Выберите раздел "Изменение места службы" и нажмите на опцию "Перевод между формированиями (НГУ → ВСУ)". Далее заполните онлайн-рапорт, указав текущую и желаемую часть.

Добавьте документы:

  • копию военного билета или удостоверения офицера;
  • рекомендательное письмо от части, которая готова принять вас;
  • при необходимости — заключение военно-врачебной комиссии (ВВК);
  • для специалистов (медиков, юристов, психологов и т.д.) — документы об образовании.
null
Как подать рапорт. Фото: скриншот

Как долго могут рассматривать запрос на перевод из НГУ в ВСУ

Командир имеет 48 часов на реакцию. Если ответа нет, система автоматически переходит к этапу проверки кадров, который длится до 7 дней.

После проверки формируется приказ, который должен быть выполнен в течение 30 дней. Но общий срок перевода обычно составляет 2-4 недели.

Важные условия для перевода из НГУ в ВСУ

Перевод возможен только во время военного положения. Если военнослужащий имеет действующий приказ о другом перемещении, то перевод откладывается. Также стоит отметить, что переход из боевых в тыловые подразделения осуществляется только по заключению ВВК.

В случае задержек можно подать запрос на уточнение через "Армия+", указав номер рапорта и свои данные.

Напомним, военнообязанные граждане имеют право на оформление отсрочки из-за необходимости осуществления опеки. Однако, юристы указали на нюанс, который может сделать невозможным такое право. Также недавно в "Армия+" появился новый рапорт на дополнительный отпуск — кто имеет на него право.

Минобороны ВСУ мобилизация военнослужащие НГУ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
