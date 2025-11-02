Відео
Україна
Відстрочка для опіки за родичем — важлива вимога

Відстрочка для опіки за родичем — важлива вимога

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 12:20
Оновлено: 09:51
Відстрочка від мобілізації - як оформити відстрочку для опіки
Оформлення документів у ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку від мобілізації через інститут опікунства. Але для цього потрібно в суді виконати ключову вимогу, без якої відстрочка буде неможлива.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Відстрочка практично неможлива

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку від мобілізації для догляду за своїм рідним дядьком, який має інвалідність.

Юрист Владислав Дерій у відповіді зазначив, що, зважаючи на наявність у дядька інших родичів, зокрема, рідної сестри — матері цього громадянина — це практично неможливо зробити.

Але, додав юрист, іншою підставою для звільнення може бути опіка.

Опіку можна оформити, але у суду є вимога

Втім, зазначив Дерій, у такому випадку є один дуже важливий момент.

"Вам потрібно довести суду, що дядько має хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок чого він не здатний усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, а інші родичі дядька не можуть здійнювати опіку", — пояснив юрист.

У такій ситуації наявність інших родичів не заважає, але важливо довести суду недієздатність особи, над якою чоловік планує встановити опіку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які відстрочки можна оформити в "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, коли подавати заяву на продовження відстрочки у листопаді.

суд мобілізація опіка відстрочка опікун
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
