Відстрочка від мобілізації - як оформити відстрочку для опіки

Відстрочка для опіки за родичем — важлива вимога
Військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку від мобілізації через інститут опікунства. Але для цього потрібно в суді виконати ключову вимогу, без якої відстрочка буде неможлива.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Відстрочка практично неможлива
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку від мобілізації для догляду за своїм рідним дядьком, який має інвалідність.
Юрист Владислав Дерій у відповіді зазначив, що, зважаючи на наявність у дядька інших родичів, зокрема, рідної сестри — матері цього громадянина — це практично неможливо зробити.
Але, додав юрист, іншою підставою для звільнення може бути опіка.
Опіку можна оформити, але у суду є вимога
Втім, зазначив Дерій, у такому випадку є один дуже важливий момент.
"Вам потрібно довести суду, що дядько має хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок чого він не здатний усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, а інші родичі дядька не можуть здійнювати опіку", — пояснив юрист.
У такій ситуації наявність інших родичів не заважає, але важливо довести суду недієздатність особи, над якою чоловік планує встановити опіку.
