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Міноборони затвердило зміни до каталогу харчування в ЗСУ — деталі

19 травня 2024 23:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міноборони затвердило зміни до харчування в ЗСУ
Харчування військових. Фото: ОК "Північ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство оборони України затвердило зміни до каталогу харчування Збройних сил. Відтепер у військових будуть свіжі фрукти та якісні продукти. 

Про це заявили у Міноборони у неділю, 19 травня.

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Пропозиції були спільно опрацьовані Міноборони та Державним оператором тилу, який вже оголосив закупівлі продуктів для ЗСУ на друге півріччя за новим переліком.

"Насамперед новації сприятимуть покращенню якості харчування військовослужбовців, зокрема перелік доповнений різними видами спецій, круп, риби та консервів. Крім того, консервовані фрукти будуть частково замінені на свіжі", — заявили в Міноборони.

Також до деяких категорій продуктів прописані додаткові вимоги, зокрема борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси будуть закуповуватися лише найвищої якості.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Дмитро Кліменков розповів, що забезпечення одного українського військовослужбовця обходиться державі у понад мільйон гривень на рік. Витрати на зброю не входять до цієї суми. 

Також нещодавно ексголова Луганської ОДА Георгій Тука розкритикував харчування ЗСУ. За його словами, через непрофесійні дії очільника "Державного оператора тилу" військові змушені харчуватися власним коштом.

Міноборони
харчування
ЗСУ
продукти
українці
Україна
військові

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