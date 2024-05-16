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Скільки грошей витрачають на їжу, форму та медицину для військових — відповідь МОУ

16 травня 2024 03:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Скільки коштує утримання одного українського військового на рік
Українські військові на шикуванні. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Забезпечення одного українського військовослужбовця обходиться державі у понад мільйон гривень на рік. Витрати на зброю не входять у цю суму. 

Про це у середу, 15 травня, в інтерв'ю "Телеграфу" розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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На харчування одного військового витрачається близько 100 грн на день

На речове забезпечення бійця (форма, засоби індивідуального захисту, миючі засоби, постільна білизна) з держбюджету витрачається понад 50 тисяч гривень на рік. На харчування — близько 40 тисяч гривень на рік. 

"2024-го утримання одного військового обходиться Україні орієнтовно в 1,2 млн грн на рік. Це без витрат на зброю. Наприклад, середня ціна харчування одного військового на день становить близько 114 гривень (мінімальна ціна за комплект — десь 104 гривні, а максимальна — 125 гривень). Витрати на військових залежать від роду військ, сезону і особливості експлуатації спорядження. Є позиції, які видають кілька разів на рік, а є комплекти, що видають раз на декілька років. Також речі можуть бути індивідуальними і груповими. Наприклад, намет абощо", — повідомив заступник міністра.

Також у цю суму закладені витрати на ліки, медичні матеріали і все, що стосується надання медичної допомоги військовому. 

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію на чоловіків з інвалідністю чекають жорсткі перевірки.

Раніше боєць 3-ї ОШБр з позивним AMON припустив, що на фронт можуть мобілізувати 20-річних українців, оскільки у них немає дітей та дружин, а здоров'я краще, ніж у старших чоловіків. 

війна
харчування
ЗСУ
мобілізація
Міністерство оборони
фронт
витрати
забезпечення

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