Повістку можуть вручити на робочому місці — у Міноборони пояснили, хто має такі повноваження

Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Ілюстративне фото: Суспільне

Представники місцевих виконавчих органів та роботодавці, а також керівники підприємств і організацій, тепер можуть видавати повістки своїм працівникам. Це буде проходити у рамках процесу оповіщення.

Про це розповів представник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін у неділю, 19 травня.

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Вручення повісток на роботі

Згідно з постановою Кабінету Міністрів про порядок ведення військового обліку, представники місцевих виконавчих органів та роботодавці, а також керівники підприємств і організацій, мають право проводити оповіщення та вручати повістки.

"Відповідно до положень порядку організації та введення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджених постановою Кабінету Міністрів, представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій здійснюють оповіщення, вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК", — сказав він.

Нагадаємо, згідно із постановою Кабінету Міністрів України, повістка вважається врученою, навіть якщо громадянина, якому вона адресована, не зможуть знайти за місцем проживання. Також у цьому документі йдеться про те, що повістки можна не лише вручати особисто, а й надсилати засобами поштового зв’язку.

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