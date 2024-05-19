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Минобороны утвердило изменения в каталог питания в ВСУ — детали

19 мая 2024 23:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Минобороны утвердило изменения в питание в ВСУ
Питание военных. Фото: ОК "Север"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство обороны Украины утвердило изменения в каталог питания Вооруженных сил. Теперь у военных будут свежие фрукты и качественные продукты.

Об этом заявили в Минобороны в воскресенье, 19 мая.

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Предложения были совместно проработаны Минобороны и Государственным оператором тыла, который уже объявил закупки продуктов для ВСУ на второе полугодие по новому перечню.

"Прежде всего новации будут способствовать улучшению качества питания военнослужащих, в частности перечень дополнен различными видами специй, круп, рыбы и консервов. Кроме того, консервированные фрукты будут частично заменены на свежие", — заявили в Минобороны.

Также к некоторым категориям продуктов прописаны дополнительные требования, в частности мука, макароны, рыбные консервы и колбасы будут закупаться только наивысшего качества.

Напомним, заместитель министра обороны Дмитрий Клименков рассказал, что обеспечение одного украинского военнослужащего обходится государству более чем в миллион гривен в год. Расходы на оружие не включаются в эту сумму.

Также недавно экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука раскритиковал питание ВСУ. По его словам, из-за непрофессиональных действий главы "Государственного оператора тыла" военные вынуждены питаться за свой счет.

Минобороны
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ВСУ
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военные

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