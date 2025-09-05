Нардеп пояснив чому потрібен час для демобілізації після миру

Військові навчання. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Навіть у разі досягнення мирної угоди Україні знадобиться час для збереження роботи та фінансування оборонної сфери. Тому миттєвої демобілізації після закінчення війни небуде.

Таку думку висловив народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Кицак в ефірі програми Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чому в Україні не демобілізують одразу військових навіть у разі миру

Він пояснив, що неможливо наступного дня після завершення війни повністю зупинити роботу військово-промислового комплексу. За його словами, після підписання домовленостей необхідний перехідний період, адже країна має переконатися, що противник дотримується взятих зобов’язань.

Кицак наголосив, що різка демобілізація становила б ризик для безпеки.

"Ми ж не можемо відразу з лінії фронту зняти, наприклад, половину армії або якусь частину армії, провести швидку демобілізацію, і якщо Росія відразу почне просування на певних ділянках фронту, що тоді, чи зможемо ми назад тоді оперативно повернути? Тобто дуже багато питань, і, відповідно, для того, щоб їх не виникало або щоб планово їх поступово крок за кроком вирішувати в ході їх виникнення, потрібен певний період часу від дев'яти місяців до року", — сказав Кицак.

Саме тому у держбюджеті на 2026 рік закладено повне фінансування оборонних витрат, після чого можливий поступовий перехід до зменшення військових видатків.

Окремо Кицак зауважив, як не справдилися високі очікування від швидкого укладення миру, які виникли після заяв президента США Дональда Трампа та американської сторони. За його словами, це підштовхнуло авторитарних лідерів до об’єднання навколо Китаю та демонстрації сили на міжнародній арені.

Нагадаємо, в Офісі Президента України нещодавно зробили заяву про те, що буде з мобілізацією після закінчення війни.

А командир підрозділу розвідки ЗСУ висловився, чи будуть добровольці покидати армію після закінчення війни.