Головна Мобілізація Скільки добровольців залишиться в армії після демобілізації

Скільки добровольців залишиться в армії після демобілізації

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 01:30
Військовий вважає, що навіть після демобілізації добровольці повернуться до ЗСУ
Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Більшість добровольців не покинуть службу навіть під час демобілізації. Цей процес має відбуватись природно, щоб будь-який військовослужбовець знав, скільки він повинен відслужити.

Про це в етері "День.LIVE" заявив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський.

Чому демобілізація не змусить добровольців піти з армії

Військовий розповів, що став на захист України на шостий день війни, коли евакуював родину. Разом із ним багато досі служать такі самі добровольці.

"Звісно, ми можемо придумати якусь історію, зробити собі ВЛК чи якісь сумнівні комбінації вигадати. Але навіщо нас на це штовхати? Ми повинні мати змогу з честю, доблестю, відвоювавши піти з армії", — сказав Ярославський.  

Командир наголосив, що демобілізація має бути природною, без хабарів і схем, а більшість військових залишаться через моральний обов’язок і підтримку побратимів.

"Наприклад, я не зможу зараз просто взяти й піти з армії поки триває війна з окупантами. Дуже багато побратимів, у яких загинули друзі, теж з моральної думки не зможуть піти. Але вони мають знати чіткий термін демобілізації. Навіть у тюрмі людина знає, скільки їй сидіти", — зазначив командир.

Ярославський вважає, що держава помиляється, якщо думає, що після демобілізації відразу всі втечуть з армії. Боєць каже, що відсотків двадцять підуть на відпочинок, а потім знову будуть в строю.

Раніше повідомлялось, що автоматична демобілізація бійців після скасування воєнного стану навряд чи відбудеться. Причини назвав член комітету ВР з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Нагадаємо, заступник начальника 4-го центру рекрутингу ТРО ЗСУ Ігор Швайка заявив, що демобілізації не повинно бути до завершення воєнного стану.

ЗСУ армія мобілізація ТЦК та СП демобілізація
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
